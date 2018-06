Mustafa Nano del kundër Ramës: Po vepron fshehurazi, mund të thyejë qafën

Në kuadër të diskutimeve lidhur me prishjen e godinës të Teatrit Kombëtar ka dhënë mendimin e tij dhe analisti Mustafa Nano. Për herë të parë ai ka dalë kundër kryeministrit Rama duke u shprehur se ai po ecën kuturu dhe mund të thyejë qafën. Sipas Nanos një nga shqetësimet më të mëdha të tij, është fakti që Rama po e bën fshehurazi dhe me ngut këtë çështje, duke iu bërë karshillik të gjithëve.

‘’Shqetësimi i parë është që e gjithë kjo punë po bëhet me ngut, si fshehurazi, si për inat, si për një karshillëk. Kështu ka nisur qysh në krye të herës, qysh me lajmin se ndërtesa e Teatrit Kombëtar do shembet e në vend të saj do ndërtohet një tjetër.







Pastaj erdhi konferenca për shtypin që organizoi Kryeministri Rama, në të cilën publikut iu hodh syve një projekt i Teatrit të ri. Nuk u mor vesh se nga mbiu ai projekt, pse ish bërë, për sa kohë që askush nuk e kish kërkuar. Nuk u mor vesh se ku është ai projekt, pasi askush nuk e ka parë me sy, nëse përjashtojmë një karabiná që është parë nëpër portale. Ajo konferencë për shtypin ishte e gjitha një teatër, një teatër i keq, me protagonist Kryeministrin. Më pas, ndonëse protesta e aktorëve ka vijuar,

Kryeministri nuk ka denjuar të presë në takim ndonjë prej protestuesve apo të japë ndonjë sqarim publik. Me sa duket e ka pas vendosur me kohë që kështu do të bëhej. Dhe kështu, vijmë te shqetësimi i dytë. Rama është shumë i vendosur për ta çuar deri në fund këtë plan për shembjen e Teatrit e për ngritjen e kullave në atë pjesë të Tiranës.

Rama është përgjithësisht një njeri i pavendosur, njeri që tërhiqet shpejt, por në këtë pikë po tregohet më i vendosur se kurrë ndonjëherë më parë. E ka shumë për zemër këtë punë. Përse vallë? Nuk është çudi që shumë shpejt, ajo zonë aty të shndërrohet në një kantier ndërtimi. Mirëpo, kam përshtypjen se po ecën kuturu dhe mund të thyejë qafën. Dhe shqetësimi i tretë është teprimi me praktikën PPP. Rama e ka shndërruar praktikën e Partneritetit Publik-Privat në një ‘deus eks makina’, në një çelës magjik zhvillimi.

Ok, kjo është një teknikë që mund të aplikohet në ndonjë rrethanë, por nuk mund të aplikohet në çdo rrethanë. Dhe, në fakt, njerëzit poshtë po e perceptojnë PPP-në si një ortakëri ilegale mes qeverisë e biznesit për të bërë një shpërndarje të pilotuar të ca parave publike në duar private”, thotë Nano në një intervistë për Tema Tv.