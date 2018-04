Muça: I sigurt për dënimin e Skënderbeut, tani do shihet kush e do vërtetë

Shkëlqim Muça, në emisionin “Rubrika Sportive”, ka folur për dënimin e marrë të ekipit të Skënderbeut nga UEFA.

Gjithashtu ai tha se ky është një moment ku tregohet gjindshmëria e atyre që e duan këtë skuadër.

“Kam qenë i bindur se Skënderbeu do dënohej, duke bazuar gjërat që kam lexuar në raportin e inspektorëve. Hetimi është i thellë dhe i shtrirë në kohë. Shpresoja në një dënim më të lehtë apo të reduktuar, por isha i bindur se një dënim do vinte.

Skënderbeu mund të vazhdojë ekzistencën, edhe pas dënimit, me të rinjtë apo thjesht edhe me fondet e bashkisë, sepse ndoshta mund të largohen vetëm donatorët. Tani do shihet kush e do vërtetë ekipin e Skënderbeut, sa e duan tifozët apo sa e do edhe bashkia dhe qyteti.”