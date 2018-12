Mozzik dhe Loredana bëhen prindër, emri i vajzës do ju habisë…

View this post on Instagram

Emri më i bukur në botë BABË ! Faleminderit Zot për këtë dhuratë të shenjtë ! Mirë se erdhe në jetë Hana ime e vogël ! Nuk gjej as fjalë ta përshkruaj këtë ndjenjë,i përlotur duke puthur gruan time të dashur sot po i uroj lindjen e parë,e fëmijën e parë ! Do ju dua sa të kem jetë ❤🙏🏻 @loredana