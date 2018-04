Moviola e ish-gjyqtarit të FIFA-s: Nëse doli Vesino me të kuq, e meritonte edhe Barzali

Ish-gjyqtari italian i FIFAs, Mauro Bergonzi, ka bërë edhe moviolën e takimit mes Interit e Juves, ku rastet e diskutueshme ishin të shumta, dhe disa herë u desh ndërhyrja e teknologjisë VAR.

I kuqi i Vesinos: Arbitri Orsato nxjerr kartonin e verdhë, por më pas shkon tek monitori. Për mua, duke parë minutën e ndeshjes por edhe momentin, i verdhi ishte i mjaftueshëm.







Barzali ndaj Ikardit: Mbrojtësi i Juves u ndëshkua me të verdhë, por nëse do përdoret i njëjti vlerësim si ai për Manxukiç, duhej edhe Barzali të dilte me të kuq.

Faulli i Pjaniç, ndërkohë që kishte kartonin e verdhë: Orsato bëri mirë që nuk e ndëshkoi me të dytin e verdhë.