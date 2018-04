Mourinho, dy yje në shkëmbim të Neymar

Një lajm mjaft i bujshëm në lidhje me merkaton e sezonit të ardhshëm, vjen nga Anglia. Mediat britanike raportojnë se Jose Mourinho po kërkon të sjellë në Manchester yllin brazilian të PSG-së, Neymar Junior.

Për të bindur francezët, drejtuesit e ‘djajve të kuq’ kanë ndërmend të ofrojnë pikërisht dy prej yjeve francezë, Paul Pogba dhe Anthony Martial.





Tashmë është e qartë se Neymar nuk është i kënaqur me aventurën franceze, teksa në garë për shërbimet e tij ka hyrë prej kohësh edhe Reali i Madridit.

Gjithsesi, shkëmbimi me Pogba dhe Martial do të ishte shumë më interesant dhe i pranueshëm për PSG-në, që me këta të dy mund të zëvendësojë edhe brazilianin, por edhe Marco Verrattin, që duket gjithashtu i destinuar për t’u larguar.