Mosfunksionimi erektil: Stërvitja mund të jetë zgjidhja

Meshkujt me mosfunksionim erektil mund të përmirësojnë funksionin e tyre seksual me 40 minuta stërvitje aerobike, katër herë në javë, sipas rishikimit tonë të fundit të provave. Ne shqyrtuam të gjitha studimet ndërkombëtare të kryera gjatë dhjetë viteve të fundit, ku meshkujt joaktivë seksualisht pranuan ndihmë profesionale për t’u bërë fizikisht aktivë. Rezultatet treguan se shumicën e rasteve është e mundur për të reduktuar problemet e ereksionit me stërvitje.

Mosfunksionimi erektil është mosfunksionimi më i zakonshëm mashkullor. Është definuar si një paaftësi e qëndrueshme ose e përsëritur për të mbajtur një ereksion të mjaftueshëm për aktivitetin seksual. Me fjalë të tjera, probleme të vazhdueshme në arritjen e tij ose duke për ta mbajtur atë gjatë marrëdhënieve ose masturbimit.

Mosfunksionimi i ereksionit, duke përfshirë dobësimin gjatë natës dhe ereksionet në mëngjes, mund të jetë një shenjë e hershme e problemeve shëndetësore dhe nganjëherë një simptomë e aterosklerozës së fazës së hershme (ngurtësim dhe ngushtim të arterieve).

Ne e dimë se problemet e ereksionit janë më të zakonshme tek duhanpirësit dhe tek meshkujt që janë fizikisht joaktive ose mbipeshë. Është gjithashtu më e zakonshme në njerëzit me tension të lartë, sëmundje kardiovaskulare dhe diabet. Pra, problemet e ereksionit mund të jenë shenja e parë e sëmundjeve vaskulare.

Rreth 23% e meshkujve joaktive dhe rreth 23-40% e meshkujve të dhjamosur vuajnë nga mosfunksionimi erektil, ashtu si 40% e meshkujve që marrin trajtim për presionin e lartë të gjakut dhe 75% të meshkujve me sëmundje kardiovaskulare. Për krahasim, 18% e meshkujve në popullatën e përgjithshme kanë, ose kanë pasur, mosfunksionim erektil.

Ngurtësimi i arterieve

Kur një mashkull bëhet aktiv seksualisht, gjaku rrjedh në penis dhe presioni i gjakut që rritet në indin erektil shkakton ereksionin. Por në njerëzit me arteriosklerozë muret e arteries penile bëhen të trasha dhe humbasin elasticitetin e tyre. Tre të katërtat e problemeve të ereksionit lidhen me arteriosklerozën, një gjendje që zakonisht shkaktohet nga faktorë të jetesës, të tilla si obeziteti, pasiviteti fizik dhe pirja e duhanit.

Ne tashmë e dinim se modifikimet e jetesës, duke përfshirë aktivitetin fizik, përmirësonin shëndetin e enëve të gjakut, shëndetin seksual dhe funksionimin erektil. Stërvitja është faktori jetësor i lidhur më fort me funksionimin erektil dhe gjerësisht i njohur si nxitësi më i rëndësishëm i shëndetit të enëve të gjakut, pasi aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin e gjakut në trup, duke përfshirë edhe penisin. Ne gjithashtu e dinim se ka prova të forta se aktiviteti fizik i shpeshtë përmirëson ndjeshëm funksionimin erektil.

Për studimin tonë, ne donim të dinim se sa aktivitet fizik nevojitet për të përmirësuar funksionimin erektil. Ne pamë se aktiviteti fizik i intensitetit të moderuar deri në intensitet të lartë për 40 minuta, katër herë në javë për gjashtë muaj rresht ka rezultuar me një përmirësim ose madje një normalizim të ereksionit. Pas gjashtë muajsh aktivitet fizik, burrat që nuk mund të masturbonin ose të kishin marrëdhënie seksuale për një kohë të gjatë, ishin në gjendje të rifillonin aktivitetin seksual.

Bëni masazh shtëpie

Nëse jeni fizikisht joaktive dhe në gjendje të keqe fizike, është e rëndësishme që të mos e shtyni veten në një regjim palestre që është përtej aftësive tuaja, përndryshe rrezikoni lëndimin, gjë që mund ta bëjë stërvitjen e vështirë dhe ta zvogëlojë motivimin tuaj për të vazhduar. Qasja më e mirë është të filloni me aktivitet të thjeshtë aerobik. Ecni çdo ditë ose notoni dhe rrisni ritmin dhe distancën javore havë pas jave. Pas disa javësh, mund të shtosh vrapim, vallëzim, tenis apo futboll në përzierje. Ose, nëse preferoni, mund të futeni në një palestër.

Për të forcuar qarkullimin e gjakut – gjatë gjithë trupit dhe penisit – intensiteti i stërvitjes duhet të jetë i moderuar në të lartë. Kjo do të thotë që ju duhet të ngrohni trupin tuaj dhe të prodhoni djersë, fytyra juaj kthehet e kuqe, pulsi juaj rritet dhe ju bëheni paksa pa frymë – pa frymë të mjaftueshme për ta bërë të vështirë për të pasur një bisedë. Nëse mosfunksionimi juaj erektil është shkaktuar nga fazat e hershme të aterosklerozës, 160 minuta aktivitet fizik çdo javë për gjashtë muaj ndoshta do të përmirësojë aftësinë tuaj për të marrë një ereksion.

Një mënyrë jetese aktive duhet të konsiderohet si fillimi i ndryshimeve të përhershme të mënyrës së jetesës. Nëse jeni mbipeshë, efekti i aktivitetit fizik mund të rritet më tej duke humbur peshën. Dhe në qoftë se pini duhan, efekti i aktivitetit fizik bëhet edhe më i fortë duke e lënë duhanin.

Por ndryshimi i stilit të jetesës tuaj nga të qenit fizikisht joaktive për të qenë fizikisht aktive është më i lehtë se sa duket, kështu që është mirë të kërkoni ndihmë profesionale. Fizioterapistët mund të ndihmojnë në vlerësimin e nivelit dhe potencialit të palestrës. Gjithashtu, ata mund t’ju japin një program trajnimi të personalizuar, t’iu udhëzojnë dhe t’iu mbështesin, teksa gradualisht e rrisni nivelin e aktivitetit fizik.

Dhe stërvitja është shumë më e këndshme kur e bëni me të tjerë. Pra, pse të mos ftoni partnerin ose miqtë tuaj për t’u bashkuar me ju? Në fund të fundit, stërvitja është e shëndetshme, por gjithashtu duhet të jetë kënaqësi.