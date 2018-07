Mos i humbisni burgjet më të famshme të botës…

Gjithnjë e më shumë njerëz janë prapa hekurave. Mendohet se mbi 10 milionë persona janë duke u mbajtur në institucionet penale në mbarë botën, ose si të paraburgosur ose si të dënuar.

Në krahasim me vitin 2000, numri i përgjithshëm i grave që janë në burg është rritur me rreth 50%, ndërsa popullsia e meshkujve në burgje është rritur me rreth 18%. Por normat e popullsisë së burgjeve ndryshojnë shumë në të gjithë globin. Për shembull, Shtetet e Bashkuara kanë 698 të burgosur për çdo 100,000 qytetarë, ndërsa Danimarka ka 61.







Një i burgosur në një vend mund të ketë qasje në instrumente muzikore dhe video-lojra, ndërsa në një tjetër mund të vuajë për letër higjienike.

Më poshtë do ju tregojmë se si vende të ndryshme i trajtojnë të burgosurit e tyre.