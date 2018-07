Mos e humbisni! Shikoni 7 destinacionet më të kërkuara për pushime verore në 2018-ën

Pushimet verore janë një moment i shumëpritur nga të gjithë, por shpeshherë kthehen edhe në momente stresi pasi nuk vendosni dot se ku do t’i kaloni ato.

Agjencitë e udhëtimit ja u bëjnë edhe më të vështirë zgjedhjen me destinacionet e ofertat e ndryshme që reklamojnë e shpeshherë e vendosni veten përpara një vendimi që bëhet edhe më i vështirë se dita e dasmës.







Nëse ende nuk keni vendosur se ku do t’i kaloni pushimet tuaja më poshtë do të gjeni një listë me 7 vende me një çmim të përballueshëm të cilat janë më të kërkuarat për të kaluar pushimet verore.

Greqia

Turqia

Spanja

Kroacia

Italia

Egjipti

Malta