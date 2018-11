Mori makinën e të atit, ja djali shqiptar që humbi jetën në Greqi

Djali 15-vjeçar shqiptar që humbi jetën si pasojë e një aksidenti në Greqi, është Enriko Buzani. Aksidenti ndodhi gjatë ditës së sotme në qytetin Kyparissia, ndërsa shqiptari kishte marrë fshehur makinën e babait të tij për të dalë xhiro bashkë me dy shokët të cilët gjithashtu humbën jetën, raportojnë mediat greke.

Në makinë së bashku me shqiptarin ndodheshin dy shokët e tij, Niko Trialona 15 vjeç me origjinë greke dhe Kristo Mertai me origjinë bullgare. Tre adoleshentët ishin lojtarë të klubit të futbollit ‘Kyparissia’, dhe konsideroheshin si talente.







Ata u përplasën me një furgon në aksin kombëtar Pirgo-Methoni, pranë Terpsitheas, jashtë Kiparisias. Greku dhe bullgari vdiqën në vend, ndërsa shqiptari ndërroi jetë pak para mberritjes në spitalin e Rios. Nga përplasja është plagosur lehtë dhe drejtuesi i furgonit, një 48-vjecar.

Familja e shqiptarit jetonte prej vitesh në Greqi.