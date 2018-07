Modriç: Kalojmë në çerekfinale, Danimarkës i sjellim humbjen e parë

Në turin me eliminim direkt, kroatët do të kenë përballë Danimarkën, por fati mund t’i rezervonte edhe një kundërshtar më të fortë, si Franca. Kapiteni kroat, Luka Modriç ka folur në lidhje me këtë takim, duke e konsideruar si ndeshje të vështirë, por besimplotë thotë se Kroacia do të kalojë në çerekfinale.







“Ndeshja me Danimarkën është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Pas një faze fantastike në grupe, do të provojmë që të bëjmë një surprizë edhe në këtë takim, duke tentuar çerekfinalen.

E dimë vështirësinë që vjen nga ky takim, duke qenë se Danimarka vjen nga 18 ndeshje pa humbje, por ne do t’i sjellim humbje dhe kemi besim se do të kualifikohemi në çerekfinale”, u shpreh Modriç.