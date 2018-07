Moderatorja më simpatike po largohet nga ‘Digit Alb’?

E ftuar në “Top Arena” në Top Channel, Bora Zemani, bukuroshja, e cila prej disa vitesh është pjesë e “Digitalb”, përveçse foli për futbollin dhe Botërorin, iu përgjigj shkurt disa pyetje të Manushit mbi jetën e saj personale, por dhe karrierën e saj.

Bora tha se djali i saj është personi më i rëndësishëm për të.







Ndërsa e pyetur se në cilin televizion do ta shohim në vazhdim, ajo u shpreh: “Një gjë është e sigurt, do të merrem sërish me futboll.

Një emision me përmbajtje politike nuk do të drejtoj”, u shpreh bukuroshja brune, duke lënë të hapur edhe një mundësi largimi nga “Digitab”-i.