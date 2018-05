Një superseksi e burgosur për racizëm…

Një modele e re italiane është dënuar me burg pasi postoi një mesazh racist kundër rumuneve në Facebook.

22-vjeçarja Michela Bartolotta do të vuajë një dënim 4-mujor për këtë postim: “Nuk do të merrem vesh kurrë me rumunet, të përdala, kujdestare, vijnë erë dhe nuk kanë edukatë. Herët a vonë, do ju shuaj fare”.







Edhe pse kërkoi falje më vonë, modelja u denoncua nga Qendra e Asistencës së Rumunëve në Itali.

Michela organizoi madje edhe evente për mikpritjen e rumunëve, duke dhuruar edhe karta telefoni për t’i shpëtuar burgut, por denoncimi nuk u rrëzua.

Postimi është shkruar në maj të vitit 2014, por vetëm tani është zyrtarizuar dënimi me burg për modelen.