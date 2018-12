Mjetet e tonazhit të rëndë mbërrijnë te Unaza e Re, gjykata liron dy protestues

Mjetet e tonazhit të rëndë janë drejtuar drejt zonës së Astirit. BalkanWeb raporton se mjetet janë pozicionuar në qendër të rrugës dhe pas tyre kompania ka filluar të zhvendosë dheun në trafik ndarëse, tani janë hequr dhe ka filluar mbushja me rërë. Para pak ditësh filloi puna me heqjen e pemëve, më pas hoqën shtyllat e ndriçimit.

Pasi banorët panë që punimet bëheshin natën kur ata ishin të lodhur, menduan një tjetër strategji duke thënë se do jenë të gati kur mjetet të shkojnë drejt banesave të tyre. Ata janë shprehur se do ketë revoltë me qeverinë nëse nuk dëmshpërblehen me çmimin e tregut.







Gjithashtu në rrugë janë vendosur bordura betoni për të lejuar qarkullimin, edhe pse me shumë vështirësi. Tani punojnë vetëm me 2 sense në korsi lëvizjeje nga pallati me shigjeta tek sheshi Shqiponja.

Ndërkohë Gjykata e Tiranës ka vlerësuar si të paligjshëm arrestimin e protestuesit Kujtim Yllit. Lajmi është dhënë nga deputeti Klevis Balliu para gjykatës, ndërsa protestuesi ishte në sallën e gjyqit për vlerësimin e masës së sigurisë.

Kujtim Ylli është një nga banorët e zonës së Astirit të cilët kundërshtojnë prishjen e banesave ku kalon Unaza e Re pa pasur transparencë dhe dëmshpërblim të drejtë.

Ai u arrestua së bashku me Romeo Llullën dy ditë më parë pasi gjatë protestës rrëzuan bordurat e vendosur nga ARRSH, dogjën kontenierët e mbeturinave dhe bllokuan rrugën. Për Llullën gjykata vendosi masën e sigurisë “arrest shtëpie”. Deputeti Klevis Balliu i bëri thirrje Ramës dhe Veliajt të heqin dorë nga projekti.

“Dua t’i bëj thirrje të tërhiqen nga këto akte barbare që janë sulm jo vetëm ndaj protestës por edhe sistemit demokratok që kanë vendosur këta qytetarë“, u shpreh deputeti.