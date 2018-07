Miratimi i ligjit për Teatrin/ Mustafaj: Artistët janë të përçarë, Majko dje tregoi dinjitet

Publicisti Besnik Mustafaj, i ftuar në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në News24 foli për ligjin e miratuar për shembjen e Teatrit Kombëtar.

Shqetësuese ai ka quajtur vendosmërinë e mazhorancës përballë kritikave të shumta, dhe e konsideroi një aferë korruptive këtë vendim.







Mustafaj tha se në këtë mënyrë qeveria ka shpërfytyruar qytetin e Tiranës duke e lënë pa histori kulturore.

“Ligji ka hyrë në rrugën pa kthim, ajo që është shqetësuese është vendosmëria që tregoi deri në fund kjo mazhorancë për të hedhur një hap pavarësisht të gjithave kritikave e kundërshtimeve të komunitetit artistik. Është aferë korruptimeve me erë të keqe që do ketë pasoja në historinë kulturore të Tiranës. Komuniteti artistik është përçarë, këtë e ka arritur qeveria, gjë e dëmshme kjo. Të gjitha elementët janë për të qenë të dëshpëruar.

Ne do jemi i vetmi qytet në Europë, pa histori pa të kaluar. Mynihu u bombardua deri në themele, por bavarezët i morën gurë për gurë nga rrënojat dhe i rindërtuan me të njëjtët gurë e artitekturë. Ne do jemi një qytet kullash, pa asnjë sens. Do jemi një qytet qelqi, jo normale për një qytet mesdhetar. Po shpërfytyrohet Tirana.

Kjo është një praktikë që e ka futur Edi Rama në këto 5 vitet e fundit, partneriteti publik privat. FMN që është monitoruesi i ekonomisë së vendit e kanë kritikuar këtë se çon në borxh të fshehtë afatgjatë që është rrënues për ekonominë.

Kjo është një praktikë jo e shpikur në Shqipëri, por kritikohet nga institucionet më elitare të ekonomisë në botë” tha Mustafaj.

Diskutimi i Majkos dhe Ramës

“Unë e përshëndes Majkon për këtë qëndrim dhe nuk dua të bëj fantazi në këtë rast. Por fakt është që Majko nuk e ka votuar, kjo është në nderin e dinjitetin e tij. Unë besoj se Shqipëria ka nevojë më shumë se sa për njerëz të aftë, por politikanë dinjitozë që kanë një bindje dhe respektojnë atë mbi interesat partiake. Majko me largimin e tij dje ka dhënë një shembull dinjiteti”, tha ai.