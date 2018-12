Ministrja Gjonaj e prerë: S’ka amnisti për burrat dhunues

Gjatë vitit 2019 Ministria e Drejtësisë do të ngrejë 8 qendra në gjykata apo bashki ku do të ofrohet ndihmë juridike falas edhe për gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës në familje.

Premtimi u bë nga ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj gjatë konferencës kombëtare “Të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut”, organizuar nga Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza në kuadër të ditëve sensibilizuese kundër dhunës ndaj grave.







Duke u ndalur tek amnistia që përgatitet me rastin e festave të fundvitit, ministrja Gjonaj siguroi se do të impenjohet fort që të mos përfitojë asnjë burrë i dënuar për vepra penale seksuale apo vepra penale të dhunës në familje.

“Ministria e Drejtësisë edhe me mbështetjen e kryeministrit po përpilojmë një akt ligjor i cili ka të bëjë me amnistinë e fundvitit ku ashtu siç unë jam zotuar në mënyrë publike por që gjen vend edhe në këtë pr/ligj, pikërisht ata persona që janë dënuar për vepra penale seksuale apo vepra penale të dhunës në familje nuk do të gjejnë vend në pr/ligjin për amnistinë.

Jam e sigurt që kësaj gjeje do t’i shkoj deri në fund duke pasur edhe mbështetjen e grave deputete të cilat në asnjë rast nuk do të pranojnë që kjo kategori apo këto subjekte të dënuara për këto vepra penale të mos bëjnë pjesë në këtë amnisti”,- siguroi ajo.

Ministrja Gjonaj në fjalën e saj ka renditur një sërë ndryshimesh ligjore të iniciuara nga MD që synojnë forcimin e rolit të gruas në shoqëri dhe mbrojtjen e saj nga dhuna. Po ashtu tre institucione, siç theksoi Gjonaj, Ministira e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme kanë ngritur një zyrë koordinimi kundër dhunës në familje, ku priten gratë viktima të dhunës në familje, adresohen dhe referohen saktë problemet dhe shqetësimet e tyre tek institucionet përgjegjëse dhe ju ofrohet këshillim ligjor