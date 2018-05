Milani mund të mbetet duarbosh, Liverpuli i vjedh blerjen e parë

Shembulli konkret është Pepe Reina. Portieri i ka dhënë lamtumirën Napolit dhe mendohej se kishte mbyllur gjithçka me Milanin, për të zënë vendin e Donarumës i cili pritet të shitet gjatë verës. Por situata ka ndryshuar në ditët e fundit.







Gardiani spanjoll tërhiqet nga ideja për t’u kthyer përsëri në Angli, ku e pret krahëhapur Liverpuli. Trajneri Jurgen Klop mendon se Reina është emri i duhur për të ndihmuar në rritjen e Karius, duke marrë rolin e portierit të dytë. “The Mirror” raporton se mes palëve ka pasur kontakte dhe Reina është shfaqur i gatshëm të kthehet te klubi ku kaloi disa vite si protagonist absolut (2005-2013) dhe ku mbetet një emër i dashur për tifozerinë.

Kjo do të ishte një goditje e rëndë për Milanin, që humb kësisoj objektivin e parë të merkatos dhe duhet të kërkojë alternativa të tjera, për të cilat duhet të shpenzojë për t’i afruar, pasi Reina vinte me parametër zero. /vipsport.al/