Presidenti Meta ka vendosur te mos e dekretoje propozimin e kryeministrit Rama per emerimin e Sander Lleshit ne postin e ministrit te brendshem.

Kryeministri Edi Rama e dergoi propozimin per ministrin e ri te brendshem mesditen e 27 tetorit dhe sot ne mesnate afati prej 7 ditesh qe I cakton kushtetuta kreut te shtetit per tu shprehur skadon. Por pavaresisht oreve qe kane mbetur duket se presidenti e ka marre vendimin dhe burime bejne me dije se kryetari I shtetit ka zgjedhur qe te refuzoje emrin e Lleshit duke mos nxjerre asnje dekret, nepermjet heshtjes.







Ne 2 dekadat e fundit, qe kur u miratua kushtetuta e re nuk ka pasur asnje rast qe presidenti I republikes te refuzoje dekretimin e nje ministri, dhe vendimi Metes shenon nje precedent te ri.

Nga ana e tij vete kreu I shtetit nje dite me pare sqaroi se Presidenti ka përgjegjësi për çdo firmë që hedh duke argumentuar nga pikepamja kushtetuese te drejten e refuzimit te nje ministri.

Eshte ende e paqarte se cfare ndodh ne momentin qe kryetari I shtetit refuzon te dekretoje nje minister duke qene se kjo eshte hera e pare qe nje president nuk dekreton propozimin e kryeministrit per te caktuar nje minister. Por ne cdo rast qeveria ligjerisht e ka ministrin e saj te brendshem, Fatmir Xhafaj, doreheqja e te cilit nuk eshte miratuar ende nga parlamenti.