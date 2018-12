‘Meta ia ‘ngeci’ topin Ramës… pas propozimit të bashkëshortes’

Në një njoftim të papritur në mesin e një dite me zhvillime të pafundme, brenda dhe jashtë Parlamentit, kreu i Shtetit shqiptar Ilir Meta ka vendosur të kthejë për rishqyrtim projektligjin për buxhetin e vitit 2019, i miratuar vetëm pak ditë më parë nga shumica qeverisëse në Kuvend.

Por interpretimet për hapin e Metës janë të ndryshme.

Disa media thonë se Meta ia ngeci topin Ramës, pasi kjo lëvizje e presidentit vjen në një kohë kur kryeministri Edi Rama iu drejtua në Kuvend opozitës së nuk mund të bëhen ndryshime në buxhet, pasi ky ishte dërguar te presidenti.

Kurse Top Channel thekson se “vendimi i presidentit vjen vetëm një ditë pasi kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëkohësisht bashkëshortja e tij, propozoi dy amendamente në ligjin për buxhetin, që sipas saj do të përmbushnin menjëherë kërkesat e studentëve protestues”.

Ligji për buxhetin u përmend edhe nga kryetari i Parlamentit, Gramoz Ruçi, gjatë seancës plenare të kësaj të enjteje, kur tha se amendamentet nuk mund të merreshin parasysh, pasi ligji ndodhej në Presidencë, duhej të dekretohej fillimisht nga kreu i Shtetit, e më pas të shqyrtohej mbi amendamentet e propozuara.

MESAZHI I METES

“Presidenti i Republikës Ilir Meta, duke ndjekur me shumë vëmendje situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e studentëve, të cilat janë konsideruar nga të gjithë aktorët politikë si të drejta, legjitime dhe të realizueshme, duke synuar interesin më të mirë në përmbushjen e objektivave sociale të parashikuara në nenin 59 të Kushtetutës, si dhe në garantimin e stabilitetit në vend, me dekretin nr. 10997, datë 13.12.2018 ka vendosur “Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr.99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, me qëllim rishqyrtimin e tij”. Presidenti i Republikës ka besimin e plotë, që Kuvendi i Shqipërisë do të reflektojë një bashkëpunim gjithëpërfshirës me qëllim plotësimin e kërkesave të studentëve dhe interesit publik”.