Mësoni luani me skate

Pra, sapo keni blerë skateboardin tuaj të parë dhe jeni gati për ta kuptuar këtë gjë. Në këtë kohë, duhet të njiheni me të gjitha pjesët e një skate setup (kamionë, rrota, kushineta dhe kuvertë) dhe veshje të tjera që do t’ju mbajnë të sigurt gjatë udhëtimit (pads, helmetë dhe rrobat e duhura). Nëse jo, shikoni këto artikuj para se të jeni gati për të shkuar skate për herë të parë.

Gjetja e qëndrimit tuaj

Skateboarding, si të gjitha sportet e bordit, kërkon që një këmbë të jetë përpara, ndërsa një tjetër shkon prapa. Këmba juaj e përparme siguron ekuilibrin, ndërsa mbrapa e drejton dhe e fuqizon bordin. Para se të bëni ndonjë gjë në skate tuaj, ju duhet të gozhdoj poshtë qëndrimin tuaj. Nëse keni kaluar në surfing ose snowboarded në të kaluarën, ju mund të dini se cila pozitë është më e rehatshme.

START SOFT (nisni ngadalë)

Hapi i parë në të mësuarit për skate është duke u përdorur në ndjenjën e bordit. Për ta bërë këtë, vendosni tabelën tuaj në një sipërfaqe të butë dhe të butë (mendoni një lëndinë me bar ose një copë toke). Qëndroni në bordin tuaj dhe bëhuni të kënaqur me qëndrimin tuaj. Sigurohuni që këmbët tuaja të para janë mbi bulonet e kamionit dhe këmbët tuaja mbrapa janë mbi bulonat e kamionit të pasme. Kjo do të sigurojë ekuilibrin dhe është mënyra që ju do të vendosni këmbët tuaja në shumicën e rrethanave (sigurisht, disa truket kërkojnë zhvendosjen e qëndrimit tuaj).

Provo bending gjunjët dhe duke kërcyer rreth pak. Shkundni mbrapa dhe me radhë, nga buza e shputës në buzë dhe mbrapa, duke ndier për ngurtësinë e kamionëve dhe lëvizjet e përgjithshme të patinazhit. Ju mund të provoni edhe balancimin në vetëm rrota të pasme, pastaj vetëm rrotat e përparme. Pasi të keni një ide se si lëviz bordi, do të jeni të përgatitur për të hipur në një sipërfaqe më të vështirë.