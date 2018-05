‘Mësohet’ finalja e Botërorit, do të jetë spektakolare

Një studim i realizuar së fundmi ku analizohen mundësitë e skuadrave pjesëmarrëse në Kupën e Botës për të fituar turneun më madhështor të futbollit ‘zbulon’ se cila do të jetë finalja e madhe e Kupës së Botës. Sipas tij, dy skuadra kanë mundësinë më të madhe për t’u shpallur kampione: Brazili dhe Gjermania, dhe të dyja do të përballen me njëra-tjetrën.

Brazili ka një mundësi prej 16,6% për ta fituar turneun, ndërsa kampionët në fuqi 15,8%, edhe pse katër vjetë më parë shkatërruan 7-1 pikërisht Seleçaon në rrugën e tyre drejt triumfit. “Finalja më e mundshme, me një probabilitet prej 5,5% do të zhvillohet mes këtyre dy skuadrave”, shpjegon profesori Achim Zeileis, i Departamntit të Statistikave në Universitetin e Insbruk.







Megjithatë, nëse kjo mundësi realizohet, probabiliteti i fitores së Brazilit është vetëm 50,6%, fare pak më shumë se sa ai i Gjermanisë. Zeileis, në bashkëpunim me kolegët e Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit në Vienë, ka llogaritur mundësitë e fitores për çdo skuadër, bazuar në të ashtuquajturin model konsensusi të bookmakers-ave. Skuadra e kërkimit ka përdorur të dhënat e siguruara nga 26 kompani bastesh online, që të kombinuara me metoda të ndërlikuara statistikore, bëjnë të mundur simulimin e ndeshjeve të ndryshme dhe rezultatin e tyre.

Pas dy skuadrave kryesore, Brazilit e Gjermanisë, renditen skuadra të tjera pretendente me përqindje mjaft të mira: Spanja me 12,5% dhe Franca me 12,1%. Gjysmëfinalet më të mundshme sipas studimit do të jenë Brazil – Francë (9,4%) dhe Gjermani – Spanjë (9,2%), me Seleçaon dhe Die Manchaft me më shumë shance për të fituar.

Një studim që duket se nuk lë shumë surpriza, sidomos kur mendon që ai u realizua edhe dy vjet më parë dhe parashikoi që Franca do të përballej me Gjermaninë në gjysmëfinalet e Euro 2016 dhe do të fitonte. Gabimi i vetëm ishte se parashikimi thoshte edhe se do të merrte trofeun në fund, porn ë fushë fitores iu gëzua Portugalia.