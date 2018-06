Mesi nuk përmbahet: E dija që Zoti nuk do na linte jashtë Botërorit

“I falënderoj ët gjithë njerëzit për sakrificën që kanë bërë për të ardhur këtu, ashtu si edhe të gjithë ata që janë në Argjentinë të cilët kanë qenë gjithmonë me ne.







E dija që Zoti ishte me ne dhe nuk do të na linte jashtë Botërorit. Kishim besim se do të fitonim këtë ndeshje, është e mrekullueshme që e kemi bërë duke fituar në këtë mënyrë. Kjo është një lumturi që e kemi merituar”, ishin fjalët e futbollistit menjëherë pas përfundimit të sfidës.