Meshkujt që martohen me femra të kolme janë më të lumtur, ja arsyeja pse…

Ndonëse është menduar se meshkujt i preferojnë femra te gjata e të holla, studimet e reja tregojnë se ata kanë nevojë t’i zgjerojnë horizontet e tyre.

Në një studim të kryer nga psikologët e Meksikës, është zbuluar se meshkujt të cilët janë në lidhje me femra pak të plota, janë dhjetëfish më të lumtur krahasuar me meshkujt që janë në lidhje me femrat të holla.







Ata gjithashtu kanë zbuluar se meshkujt të cilët janë në lidhje me femrat të tilla buzëqeshin më shumë dhe janë më të prirë t’i zgjidhin problemet më lehtë.

Pavarësisht se femrat e tilla janë etiketuar si të pashëndetshme apo jo aq joshëse në rrjete sociale, ky studim faktikisht tregojnë se meshkujt ndihen më të lumtur pranë femrave të tilla.