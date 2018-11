Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të “Facebook”-ut mesazhin e qytetarit dixhital, ku ky i fundit denoncon drejtorin e Transportit në Durrës.

DENONCIMI TEK BERISHA

Drejtori i transportit në Durrës akuzohet se përdor detyrën për transportin e drogave!

dr Berisha përshëndetje të uroj shendet! Jam një anëtar i Partisë Socialiste doja te denoncoja një drejtor drogaxhi i mirënjohur si trafikant droge quhet Roni Shqopa, të cilin pasi e hoqën nga drejtor Konvaleshence ku merrej me drogen e Tahirit ai u vendos drejtor transporti në Durrës pikërisht që të bëjë lirshëm transportin e drogave. Ky trafikant ka emëruar çunat e hallës vet ne drejtorin qe drejton dhe emëron punonjës me urdhër të bandave dhe me bekimin e Gjushit ju lutem bëjeni publike se ky palo drejtor duhet futet ne burg bashkë me Gjushin. ju uroj shëndet drejtoria e sherbimit te transporteve Durrës i nderuar. E kanë bërë si pronë private drejtorinë.