Theresa May e dinte edhe para se të shkonte në Bruksel, se nuk do të ftohej për darkë nga homologët e saj europianë, që donin të diskutonin planin e saj të “Brexit”-it pa praninë e saj.Por, kryeministrja britanike nuk mund ta dinte çfarë do të humbiste, kur 4 kolegë zbarkuan papritur dhe pa plan në një “pub” të famshëm në Bruksel për birra dhe patate të skuqura.