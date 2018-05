Mercedes Benz S Class i ri do t’ju mahnisë, ja pse të gjithë do ta duan atë

Mercedes Benz S-Class i ri do të vijë me risi të mëdha teknologjike.

Pjesa jashtme e modelit që hidhet në treg më 2020 do të ketë ngjashmëri me paraardhësin e tij, ndërsa pjesa e brendshme do të pësojë ndryshime radikale.







Shefi i dizajnit të enterierëve të makinave Mercedes, Harmut Sinkwitz, ka bërë të ditur disa të reja teknologjike që do t’i ketë sy sedan luksoz.

Megjithëse edhe deri më tani ka pasur enterier të pasur, Sinkwitz ka thënë se kësaj radhe janë fokusuar në lehtësimin e punëve të shoferit, si dhe qëndrimin sa më komod të pasagjerëve.

Sistemi i deritanishëm i kontrollit që ishte i vendosur në timon, tani do të zëvendësohet me një ekran të ndjeshëm në prekje.

Shoferi mund të shfrytëzojë edhe një ekran të njëjtën në panelin që pa para, që t’i japë informacione në mënyrë dixhitale.

Megjithëse nuk ka dhënë hollësi, ai ka thënë se teknologjia ka evoluar.

Sinkwit është shprehur:

Do të ketë ekrane të mëdha, me rezolucion të lartë që japë një pamje shumë të mirë”.

Dallim prej makinave tjera, bën ndriçimi që mundëson 64 lloje ambientesh.

Dhe me shumë mundësi, sapo mjeti super-luksoz të hidhet në treg, të gjithë shqiptarët do të kenë mundësinë ta blejnë e ta bëjnë të tyre vetëm tek “AutoStar Albania”, distributori i vetëm i Mercedes-Benz në Shqipëri.