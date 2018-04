Menduat se Berisha dha dorëheqjen nga partia? Jo… Basha e kthen me statut

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur disa herë se ai do të jetë një anëtar i thjeshtë në parti dhe se ai nuk do të angazhohet më në strukturat drejtuese të partisë.

Por jo, kjo deklaratë e tij prej vitit 2013 kohë kur dha edhe dorëheqjen nuk do të merret më seriozisht. Sepse Lulzim Basha ka menduar ta rikthejë në parti me një post honorifik. Në ndryshimet e reja të statutit, lidershipi i partisë ka futur për herë të parë një nen shtesë lidhur me kompetencat e Kuvendit Kombëtar. Në këtë nen thuhet se Kuvendi Kombëtar ka të drejtë që të zgjedhe edhe kryetarët e nderit që do të kenë vend dhe vote për gjithe jetën në organet qendore të partisë.

Mapo.al sjell nenin e ndryshuar







Kuvendi Kombëtar:

1 Vendos për programin e Partisë dhe linjat kryesore të politikës së saj, të cilat janë bazë pune për të zgjedhurit e PDSH në nivel qendror e vendor, si dhe për pushtetin ekzekutiv të drejtuar prej saj;

2. Miraton Statutin e PDSH dhe ndryshimin e tij;

3.Zgjedh me votim të fshehtë Këshillin Kombëtar nga një listë, ku numri i kandidatëve të mos jetë më pak se 1.5 herë më i madh se numri i vendeve që do të shpallen fitues sipas modaliteteve të përcaktuara nga Kryesia e PDSH;

4.Vendos për shkarkimin e Kryetarit të Partisë mbi bazën e një mocioni mosbesimi të miratuar nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Këshillit Kombëtar;

5. Me propozim të Kryesisë Qendrore ose të Këshillit Kombëtar zgjedh Kryetarët e Nderit, i cili ka vend e votë në organet qendrore të PDSH për gjithë jetën;

6.Vendos shpërndarjen e Partisë ose bashkimin me një ose disa parti të tjera…