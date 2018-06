Meksika, me 6 pikë jashtë Botërorit?!

Meksika mori fitoren e dytë në dy ndeshje në Botëror, por sërish ata nuk mund të festojnë kalimin e grupit pasi matematika i mban ende në lojë dy skuadrat e tjera në grup.

Aktualisht Meksika është në kuotën e 6 pikëve, por këtë kuotë pikësh mund ta arrijnë edhe Gjermania dhe Suedia.







Në rast se Gjermania do të fitojë në mbrëmje me Suedinë e më pas edhe me Korenë e Jugut në ndeshjen e tretë në grup do të shkonte në kuotën e 6 pikëve.

Po ashtu, edhe Suedia nëse do të triumfonte ndaj Meksikës në takimin e fundit, do të kishim 3 skuadra me nga 6 pikë në këtë grup dhe do të ishte golavarazhi ai që do të vendoste më pas kush do të ishin dy skuadrat e kualifikuara.