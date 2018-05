Mediu: Rama një i marr, s’mund të tallet me eurodeputetët

Kreu i Partisë Republikane, deputeti Fatmir Mediu, ka reaguar sot nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale në lidhje me reagimet më të fundit të kryeministrit Rama, pas vizitës së europarlamentarëve holandez në Tiranë.

Duke i hironizuar kryeministrin Rama për sjelljen e tij, Mediu ka thënë se “sjellja e Ramës i ngjason asaj të një të marri”.







Ja postimi i plotë i Fatmir Mediut në Facebook:

“Marrezia e Rames nuk ndalet vetem në talljet me qytetaret shqiptare në takimet qe zhvillon neper rrethe, por sot në dt 9 Maj diten e Europes sillet si I papergjegjshem

Perbuze deputetet e parlamenteve sic ishte rasti I deputeteve Hollandez, sulmon deputetin Gjerman, fyen e shan Europen sepse “kokat e vogla” te shteteve Europiane nuk kuptojne “koken e madhe” vet madherine e tij Edi Ramen.

Ata sipas Rames i detyrohen atij, kjo sjellje eshte absurde dhe ky absurditet shkon me tej kur thote se do ta kishim me te lehte te beheshim pjese e Amerikes se pjese e BE.