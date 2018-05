Media prestigjioze: Nuk ka BE, nëse nuk përfundon dashuria e Ramës për Erdoganin

Presidenti i Turqisë Erdogan i pëlqen të luajë rolin e ‘Sulltanit’ të Perandorisë Otomane Iluzionare. Kjo është arsyeja pse ai ka shenjestruar vendet e Ballkanit, të cilat i ka parë si pre të lehtë këto vitet e fundit.

Nën maskimin e bashkëpunimit kulturor, Erdogan është i vendosur që t’i fusë këto vende nën ndikimin e tij, duke përhapur axhendën e tij islamike.







Për të arritur këtë qëllim, Erdogan po investon shumë në infrastrukturë dhe institucionet fetare të këtyre vendeve. Një vit më parë, Erdogan me krenari deklaroi në një intervistë për stacionin televiziv shqiptar “Top Channel” se Turqia ka investuar tre miliardë euro në Shqipëri. “Nuk e di se sa investime kanë ardhur nga BE, por të investimet tona nuk do ndalen”., është shprehur për Top Channel.

Turqia dhe BE

Perspektivat e tyre për rritjen ekonomike, prosperitetin, lirinë dhe demokracinë e qëndrueshme qëndrojnë në një shoqëri të ngushtë me BE-në, jo me një diktator të pamëshirshëm që paraqet veten si shpëtimtar për Ballkanin. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar marrëdhënie afatgjata me BE-në në përpjekjet e tyre për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian. Në paketën e re të zgjerimit të rekomanduar nga Komisioni Evropian, Shqipëria do të jetë vendi i parë i atyre vendeve që do të fillojnë bisedimet e pranimit.

Kjo masë vetëm e vështirëson vendosmërinë e Turqisë për të përkrahur muskujt e saj ekonomik për të joshur Shqipërinë dhe shtetet e tjera të Ballkanit në orbitën e saj gjeostrategjike. Investimet e Turqisë në Shqipëri janë selektive dhe llogariten në mënyrë strategjike. Ato përfshijnë pronësinë e bankës së dytë më të madhe të vendit, hidrocentraleve, një fabrike të shkrirjes së hekurit, si dhe ish operatorit shtetëror të telekomit “Albtelecom” dhe operatorin celular “Eagle Mobile”.

Qëllimi i Erdoganit është të ofrojë një dozë të vogël zhvillimi ekonomik në Shqipëri, derisa vendi më në fund të jetë nën diktatin e tij. Megjithatë, nëse Shqipëria po shikon drejt Bashkimit Evropian, siç thotë zyrtarisht, duhet të jetë e kujdesshme për atë që dëshiron. Nuk duhet të lejojë Erdogan të dominojë vendin. BE nuk do të pranojë ndonjë anëtar të ri në Bashkimin Evropian që është thellësisht i lidhur me Erdoganin, veçanërisht tani që ai e ka shprehur hapur dëshirën e tij për të dominuar në Ballkan. Kjo nuk duket se shqetëson Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. I njohur për marrëdhëniet e tij të ngushta me Erdogan, ai ishte lider i vetëm nga Evropa që u ftua për të marrë pjesë në martesën e vajzës së Erdoganit. Ai po negocion tani ndërtimin e një aeroporti turistik në Vlorë, 140 km në jug të kryeqytetit Tiranë.

Tradita sekulare në Shqipëri

Pavarësisht nga ndryshimet në sistemet e saj politike, Shqipëria ka qenë një shtet laik që nga themelimi i saj në vitin 1912. Pas pavarësisë, regjimet demokratike, monarkiste dhe më vonë në totalitare komuniste ndoqën një rrugë të sekularizimit sistematik të kulturës kombëtare.

Për të kundërshtuar këtë, Erdogan në vitin 2015 inauguroi Xhaminë e Madhe “Namazgja”, e cila është xhamia më e madhe në Shqipëri dhe u financua nga Presidenca Turke e Çështjeve Fetare (Diyanet). Kjo ishte një provë e qartë e agjendës së qartë të Islamit të Erdoganit në Shqipëri. Kjo e bën të çuditshëm edhe deklaratën Ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati, gjatë një vizite të kohëve të fundit në Nju Jork ku tha se “Nuk është e vërtetë që Turqia ka ndërtuar xhaminë më të madhe në Shqipëri dhe se xhamia është ndërtuar për nevoja muslimane. Po ashtu, ai gjithashtu refuzoi të pranonte se dhjetëra xhami të reja të financuara nga Turqia tani po veprojnë në Shqipëri.

Flirtimi me Erdoganin

Xhemal Ahmeti, një historian dhe filozof autori i një shkrimi për qeverinë shqiptare me titull “Ruajtja e kulturës shqiptare nga tendencat turke”, argumenton se Erdogan, menjëherë pas qeverisë shqiptare luan rolin më të fortë në Shqipëri. Ai gjithashtu shqetësohet për mungesën e kritikës së hapur ndaj Turqisë në mediat shqiptare.

“Me këtë politikë, Shqipëria mbyll çdo portë në Perëndim”. Ai sugjeron që Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa konkretë për të mbrojtur veten kundër selefizmit dhe “Erdoganizmit”.

Siç duket, instruktorët, emigrantët dhe ideologët e Erdoganit infiltrojnë në partitë politike, shoqatat akademike dhe xhamitë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe shtete të tjera të Ballkanit. Të ballafaquar me këtë sulm, BE-ja duhet ta bëjë të qartë se zbatimi i plotë i vlerave, veçanërisht në lidhje me të drejtat e njeriut, lirinë dhe një formë demokratike të qeverisjes, janë parakushte për anëtarësimin në BE.

Nëse Shqipëria vazhdon të jetë dashamirëse ndaj Erdoganit, dera e anëtarësimit në BE do të mbyllet. /The Globalist/