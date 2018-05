“Më vinte zor nga vetja, dikur merrja një grusht me ilaçe”, deputeti i PS tregon si i humbi 30 kilogramë

Ai është një personazh që ka spikatur në Shqipëri në disa sfera. Në sport, ku sot mban titullin “Mjeshtër i Sportit”, në biznes, por dhe në politikë.

Fidel Ylli, fillimet e tij i ka patur në sportin e mundjes, më pas do të ndodhte kalimi në biznes dhe më pas në politikë, ku sot ai është deputet i Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit. Ai ishte i ftuari i radhës në studion e “Rudina” në Tv Klan për të folur jo vëtëm për profesionin dhe arritjet e tij, por edhe për jetën private.

Në daljet e fundit të tij është vënë re një rënie drastike nga pesha dhe vetë deputeti sqaroi në detaje se përse ndërmori këtë hap. Ai tregoi se para 10 muajsh peshonte 110 kilogramë, por sot është 30 kile më pak.

“Në Korrik bëj një vit që kam nisur aktivitetin fizik, kam 10 muaj që merrem me sport. Pasi mbarova fushatën e Qershorit, bëra një takim në Durrës me të gjithë njerëzit e sportit. Unë kam shumë shokë atje dhe i mblodha një ditë bashkë me kryetarin e Bashkisë jashtë stadiumit dhe m’u neverit vetja. Ishte Qershor, temperatura ishte 35 gradë dhe unë isha veshur me një xhup, mbuloja barkun dhe më vinte zor nga vetja dhe thashë: Unë t’iu flas këtyre për cilësinë e jetës? Unë jam bërë vetë ku thërret qameti.