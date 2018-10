A ndikon muaji në të cilin ke lindur në jetën juaj seksuale? Astrologia britanike Suzie Kerr Wright, mendon se PO!

Janar







Hmmmm, kur bëhet fjalë për seksin, personat që kanë lindur në janar, janë shumë të lumtur të eksperimentojnë! Asnjëherë nuk thonë jo dhe adhurojnë të sfidojnë veten.

Shkurt

Personat që kanë lindur në muajin shkurt kanë shumë dëshirë të marrin përsipër aventura! Ok, një sekond, thamë kanë dëshirë, pasi kur vjen puna për t’i realizuar bëhen shumë përtacë dhe mjaftohen me pozicionin e tyre të preferuar, që është gjithashtu më i rehatshmi.

Mars

Nëse keni lindur në muajin mars, ua nxorrëm zbuluar sekretin. Adhuroni të kaloni shumë kohë në shtrat dhe kur je aty me partnerin, normalisht që gjërat do të nxehen edhe më shumë.

Prill

Seksi me personat që kanë lindur në muajin prill është i nxehtë, pasionant dhe shumë intesiv. Ata duan të jenë superior në shtrat! Ok, mos fluturoni shumë se kjo ndodh për 10 minuta, pasi më pas lodhen dhe heqin dorë.

Maj

Nëse ditëlindja juaj është në muajin maj, atëherë ke shumë dëshirë që seksi të jetë i rehatshëm dhe i ngrohtë. Disa qirinj anash dhe petale trëndafilash në shtrat… Eh, vdisni për pak romanticitet.

Qershor

Nuk ndaleni pa provuar çdo pozicion të mundshëm në shtrat sepse jeni kurioz për gjithçka. E preferuara juaj është seksi në telefon dhe të flisni pisët në shtrat! Nëse të tjerët përmendin romanticitet, jeni gati të nxirrni ushqimin!

Korrik

Oh, personat që kanë lindur në muajin korrik, janë shumë po shumë të ndjeshëm! Mjafton një fjalë e thënë gabim në shtrat dhe si me magji, iu ikën dëshira për seks! Ama një të mirë e kanë, kur janë në humor, përpiqen me mish e me shpirt, të kënaqin partnerin.

Gusht

Egoistë, të sëmurë! Për personat e lindur në muajin gusht, seksi nënkupton të kënaqësh së pari veten dhe më pas partnerin! Urrejnë t’i tregosh se çfarë duhet të bëjnë në shtrat dhe kujdes, mos i prekni krenarinë. Nga ana tjetër, mjafton të hapni gojën për një fantazi tuajën në shtrat dhe personat që kanë lindur në muajin gusht, ua bëjnë realitet!!

Shtator

Janë shumë pasionant, por gjithmonë duke e kontrolluar veten. E kanë shumë të vështirë ta përjetojnë orgazmën, pasi shpenzojnë shumë kohë duke menduar!

Tetor

Personat që kanë lindur në muajin tetor, nuk kapërcejnë shumë lehtë në shtrat nëse nuk ua mbush mendjen me pak romancë brenda. Preferojnë seksin e ngadaltë, me shumë përshpëritje romantike ne vesh dhe në fund, thjesht ulërasin se duan seks të çmendur.

Nëntor

Seksi i ngadaltë?! Çfarë është ky!!! Personat që kanë lindur në muajin nëntor, kanë lindur për seksin pasionant! Kanë dëshirë të eksperimentojë dhe provojnë gjithçka në shtrat.

Dhjetor

Personat që kanë lindur në muajin dhjetor janë shumë kreativ. Ju pëlqejnë që seksin ta përjetojnë ashtu siç ata duan dhe jo siç e bëjnë të gjithë! Ndaj seksi me ta është shumë qejf, sepse çdo herë është shumë ndryshe…