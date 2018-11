Fadil Kasemi, burri që vrau bashkëshorten e tij gjyqtare, rrëfeu dje në Gjykatën e Krimeve të Rënda marrëdhënien me të deri përpara krimit.

Edhe pse nuk ishte përgatitur për t’iu përgjigjur pyetjeve të prokurorit Dritan Prençi, Kasemi, i cili e ka pranuar krimin, tentoi të zbulonte motivet që e shtynë drejt krimit makabër.







Ai tha dje në Gjykatë se me të ndjerën marrëdhëniet i kishte të mira, deri në momentin që vendosi të ndiqte fakultetin për Drejtësi. Kasemi ka treguar me detaje njohjen me ish-gruan që e ekzekutoi verën e vitit të kaluar.

Ai është shprehur përpara Gjykatës se në fillim ka pasur një marrëdhënie të mirë me bashkëshorten deri në momentin kur ajo u bë gjyqtare. Kasemi ka nisur të tregojë për marrëdhëniet me Hafizin deri në momentin kur sipas tij, bashkëshortja vendosi të largohej nga shtëpia.

Më pas, trupi gjykues vendosi ta ndërpresë rrëfimin e Kasemit, për shkak se rrëfimi që do të pasonte, prekte dinjitetin e së ndjerës dhe seanca u zhvillua me dyer të mbyllura. Në atë seancë dëshmuan edhe ekspertët e Mjekësisë Ligjore, që kanë kryer aktekspertimin e dytë psikik për Kasemin.

RRËFIMI

“Unë jam Fadil Kasemi, i datëlindjes 4 mars 1965. Në vitet ’90-2000 kam qenë emigrant, ku kam punuar për gati 10 vjet. Në vitin 2000 erdha sërish në Shqipëri për të krijuar familje. Në këtë periudhë, nëpërmjet disa miqve të përbashkët jam njohur me të ndjerën, ku pas disa takimeve u fejuam.

Familja e së ndjerës ka qenë në gjendje ekonomike jo të mirë dhe bëmë fejesë të përbashkët. Më pas u martuam dhe pas saj kam ndërhyrë që të niste punë si edukatore kopshti, pasi ajo kishte studiuar në Shkodër në Ciklin e Ulët.

Pas disa viteve punë si edukatore më kërkoi që të bëhej drejtoreshë dhe ia kam plotësuar dëshirën, që nëpërmjet miqësive dhe mundësive ekonomike që kisha, ta bëja drejtoreshë në Kopshtin Nr. 24 në kryeqytet.

Më pas, e ndjera më kërkoi që të kishte prindërit afër me pretendimin se ishin vetëm. Pa hezitim ia plotësova dëshirën, duke i marrë një shtëpi me qira dhe me shpenzimet e mia ua mobilova banesën. Qiranë e shtëpisë e kam paguar gjithmonë unë. Dua të shtoj se gjatë kohës kur ka punuar në kopsht, ajo nuk ka sjellë asnjë lek në shtëpi, duke i mbajtur të gjitha për përdorim vetjak.

Paguante vetëm 100 euro në muaj në bankë për fëmijët”, ka rrëfyer Kasemi. Më tej, ai ka treguar se për shkak se nga ekonomia ishte mirë sepse merrej me tregti, e ka ndihmuar dhe ka kontribuar financiarisht për Fildez Hafizin, për ta shkolluar në degën e Juridikut. “Pasi e bëra drejtoreshë në kopsht, më kërkoi për të vazhduar si shkollë të dytë Juridikun. E pranova, duke e regjistruar në një universitet privat. Pasi mbaroi shkollën më kërkoi që ta regjistroja për Magjistraturë dhe ta fitonte konkursin, gjë e cila ndodhi, duke e financuar edhe pse jo në një mënyrë të ndershme.

Deri para Magjistraturës marrëdhëniet tona kanë qenë shumë të mira. Më pas filloi të më thoshte shprehje që nuk i kuptoja. Më mbyllte telefonin, më thoshte se nuk i doja fëmijët. Një ditë pashë vjehrrën që mblidhte fotot e fëmijëve dhe Fildezit dhe më ka bërë përshtypje. Bënim nga një muaj pushime dhe së bashku me prindërit e saj, që i kisha me vete. U kam paguar qiranë për 15 vite dhe asnjëherë s’jam interesuar sa e ka pasur gruaja ime rrogën.

Më 13 shkurt 2015 i kam thënë Fildezes se ku do shkojmë për 14 shkurtin të festojmë. Më tha që do dal me një shoqe se më ka blerë një shall. Unë nuk e kuptova këtë gjë dhe madje i fola rëndë, i thashë mos është lesbike shoqja? Nuk kemi debatuar deri sa po afronte ditëlindja ime më 4 mars, ku ajo më tha se do të largohej te babai dhe se kështu nuk shtyhej. Ajo i kishte përgatitur të gjitha, kishte marrë një person dhe po merrte rrobat e saj. Kur jam përballur me të më tha katër shprehje, që dy i kuptova dhe dy jo…”, ka thënë Kasemi dhe më pas ka kërkuar që rrëfimi të vijonte me dyer të mbyllura për shkak të cenimit të privatësisë së të ndjerës.