‘Më tha motra mos e nxirr celularin’: Studenti i përgjigjet Ramës me ‘vilën në Surrel’

Një nga studentët e pranishëm në takimin me Edi Ramën në Universitetin e Vlorës, nuk i ka kursyer replikat me kryeministrin.

Debati mes studentit dhe Edi Ramës:

Pyetje: Ku e gjete iPhone, më fal qenka më i madh!

Studenti: E fitova në një konkurs. Dhe më tha motra mos e nxirr celularin.

Rama: Qetësohu, thjesht të pyeta për kuriozitet. Kjo është dita juaj.

Rama: Po internetin ku e gjen?

Studenti: Meqë më pyete, po të pyes dhe unë për kuriozitet po për shtëpinë në Surrel? Unë e justifikoj timen, por ju si e justifikoni kur keni deklaruar se keni 2 mijë euro.

Rama: Mirë atë e paske fituar, por si e paguan.

Studenti: Interneti është WiFi. Ne jemi shqiptarë he jemi mësuar me gjërat falas. Kemi paguar shumë herë më shumë për këtë, madje gjyshi im është partizan. Babai im merr kredi për atë që gjyshi e ka paguar me gjak.

Rama: Unë asnjëherë nuk kam deklaruar 2 mijë euro. Këto janë shpifje, ti ke dëgjuar Saliun dhe të tjerët. Asnjëherë nuk kam deklaruar 2 mijë euro, është gënjeshtër. Unë kam qenë emigrant dhe kam bërë sakrifica. Shtëpia ime, jo vetëm që është e deklaruar në çdo detaj, por taksat i kam paguar. Çdo gjë është publike. Mos u bëj si Saliu, se ne këtu në Vlorë i nxjerrim sytë njëri-tjetrit, por mos e tepro, për veten tënde. Mos e tepro, për veten tënde, jo për mua, do takohemi prapë bashkë më vonë, për mirë e jo për keq.