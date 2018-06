“Me sportistë si ky, ndeshem me 3 njëherësh”, Florian Marku tallet keq me serbin pasi e mundi

Florian Marku e mbajti fjalën. Ai tha se do ta thyente që në raundin e parë kundërshtarin e tij serb dhe kështu bëri duke e mbyllur ndeshjen vetëm pas 90 sekondash.

Ai u shpreh pas takimit se rivali nuk ishte i nivelit të tij, duke thënë se me të tillë nivel përballet me 3 njëkohësisht. ““Me sportistë si ky, ndeshem me 3 njëherësh. Edhe 2-3 ndeshje në MMA dhe pastaj do të më shikoni në UFC, ku do të tentoj të çoj sa më lart këtë flamur të bukur. Ju faleminderit”, deklaroi Florian Marku pas sfidës.