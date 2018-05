Me dorën para te ZOGU dhe e veshur vetëm me bluzë në koncert, Oriola Marashi na shkrin së qeshuri me…

Oriola Marashi ka treguar se tashmë di të bëjë një marketing mjaft të mirë të vetes së saj. E shajnë apo e lavdërojnë ajo sërish është në qendër të vëmendjes. Duke ditur si funksionin kjo puna, Oriola po vazhdon të arrijë akoma më shumë sukses.

Shumë shpejt ajo pritet të ‘shpërthejë’ në tregun muzikor duke qenë se është pjesë e OTR. Së fundmi ajo ka postuar në ‘Insta Story’ disa foto ku shihet sërish provokuese dhe mbishkrimet në foto janë gallatë si gjithmonë.







“Sa herë që më pyet mami se ku je, i them shih portalet’, ishte batuta e parë e modeles teksa vazhdon bën ironi duke pasi u shkruajt në median online mënyra e veshjes së saj në koncertin që u dha sot në Tiranë: “Kur ta lan mami fustanin në lavatriçe dhe të behet bluzë”. Ndërsa në foton e fundit shfaqet me dorën para “zogut” me qëndrimin e saj prej modeleje profesioniste.