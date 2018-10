McGregor dhe Khabibi pezullohen nga UFC-ja…

Komisioni i Sporteve të Nevadës lajmëroi të enjten pezullimin e përkohshëm të Conor McGregor dhe Khabib Nurmagomedov për incidentet që ndodhën pas ndeshjes mes tyre në UFC.

Dënimi do të hyjë në fuqi të hënën dhe do të zgjasë minimumi deri në datë 24 tetor, atëherë kur do të mbahet një seancë dëgjimore ku do të përcaktohet dënimi për dy luftëtarët.