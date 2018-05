Mbyllen pjesët e para, Vllaznia ëndërron mbijetesën

Janë mbyllur pjesët e para të javës së 35-të të Kategorisë Superiore.

Sfida më e rëndësishme e kësaj jave luhet mes Vllaznisë e Kukësit, me shkodranët që kërkojnë me domosdo pikët. 45 minutëshi i parë i këtij takimi është mbyllur në fitoren e vendasve, që përmbysën golin e Balde, me Çinarin e Kraja. Një 3 pikësh që i vendos ende në vallen për mbijetesë, nëse rezultatet e fraksionit të parë do të mbetet të pandryshuara, pasi Kamza që është dhe rivali i drejtëpërdrejtë i kuqebluve po mposhtet në shtëpi nga Laçi 0-1.







Në takimet tjera pjesa e parë u mbyll me këto rezultate: Flamurtari-Partizani 0-1; Luftëtari-Skënderbeu 1-1 dhe Teuta-Lushnja 3-1.