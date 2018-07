Mbrojtësi i Francës futet në histori, pjesë e 10 legjendave që kanë arritur rekordin e jashtëzakonshëm

Rafael Varan është futur në historinë e futbollit. Jo vetëm pse fitoi Kupën e Botës, por edhe pse arriti të fitonte dy nga trofetë më të rëndësishëm, Champions League si dhe Botërorin, në të njëjtin sezon.

Vetëm 10 lojtarë e kanë arritur këtë gjë në të gjithë historinë, ndërsa i fundit ishte Khedira në 2014. Më parë, kanë qenë: Jup Kapeman, Uli Hënes, Gerd Myler, Franc Bekenbauer, Shuarzenbek, Pol Brajtner, Sep Majer, të gjithë me Gjermaninë dhe Bajernin në 1974, ndërsa Kristian Karembeu me Francën dhe Realin e Madridit në 1998, dhe Roberto Karlos me Brazilin dhe Realin e Madridit në 2002.