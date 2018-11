‘Mbreti i kazinosë Ervis Martinaj’: Çfarë po zbulon hetimi ndaj tij

Kur ambasada amerikane doli me një deklaratë të fortë para pak ditësh, duke kërkuar hetim të plotë për Saimir Tahirin, të gjithë u morën me ish-ministrin. Por për herë të parë, amerikanët po përmendnin një emër tjetër. Sipas tyre, duhet një hetim i plotë edhe për Ervis Martinajn.

Emri i këtij të fundit u lakua shumë pas vrasjes në ish-Bllok. Por një investigim i BIRN tregon se Ervis Martinaj është mbreti i kazinove në Shqipëri.







Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se përgjatë një dekade, Martinaj themeloi një rrjet kompanish të lojërave të fatit, kreu transaksione pronash në cash prej mijëra eurosh dhe qarkulloi përmes sistemit bankar rreth 1.5 milionë euro, ndërkohë që një seri agjencish shtetërore bënë një sy qorr ndaj origjinës së panjohur të parave.

Një burim i Prokurorisë që foli me BIRN në kushtet e anonimatit tha se Martinaj mbante kontakte të vazhdueshme me persona të ndryshëm në disa shtete të Europës si dhe me njerëz të njohur në Shqipëri.

“Martinaj ka pasur kontakte me njerëz të politikës, të biznesit dhe persona të tjerë njohur publikisht,” shtoi burimi, duke theksuar se këto të dhëna janë pjesë e hetimit.

A është kjo arsyeja se përse amerikanët nxituan që të kërkojnë hetim të plotë? Ku do të shkojë hetimi ndaj Martinajt?

Lexoni më poshtë hetimin e BIRN.