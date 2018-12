Mbledhja e grupit parlamentar të PD-së, ja vendimi për ditën e nesërme

Siç është lajmëruar, pritet që opozita të marrë pjesë në punimet e Kuvendit që do të mbahen dy ditë rresht, të enjten dhe të premten ndërkohë që sot, kreu i opozitës ka mbledhur grupin Parlamentar të Partisë Demokratike ku është vendosur edhe për qëndrimin që do të mbajë.

Sipas burimeve të Fax News, bëhet me dije se në mbledhjen e sotme përveç të tjerave u diskutua për protestën e studentëve.







Nesër deputetët e opozitës do të ndahen në dy grupe ku sipas burimeve, deputetët do të alternohen me protestën e studentëve ku njëri grup do të jetë në protestën e tyre dhe grupi tjetër do të marrë pjesë në seancën plenare.