Mbesa e Bujar Nishanit nuk i lë vend imagjinatës, i nxjerr të gjitha

Pasi Beniada Nishani (Jakiç) nisi një karrierë të re si modele, duke u përzgjedhur imazh i revistës “Playboy” të Portugalisë, ajo nuk po ndalet në realizimin e seteve fotografike ku pozon kryesisht nudo. Vajza nga Durrësi që komentohet në Itali si modelja që bie në sy për këmbët e gjata, bëri përshtypje si imazhi i vajzës nga Shqipëria në faqet e revistës erotike.

Zakonisht ajo punon me fotografë të huaj, kryesisht italianë, por këtë herë ai që ka bërë art me nuditetin e saj është fotografi shqiptar, Renuar Locaj. Ai ka postuar në “Instagram”-in e tij një foto të re, ku Beniada duket si një skulpturë perfekte që mbulon pjesët intime thjesht me duar. Nuk dihet për cilin projekt i ka realizuar këto foto Beniada, e cila rishfaqet pas seteve për “Playboy”.