Maxhoranca voton me urgjencë pikat e rendit të ditës dhe largohet, Basha nuk lëshon foltoren

Kuvendi ka votuar sërish me tensionit projekt ligjet e rendit të ditës. Edhe pse Basha ka vijuar që të flasë dhe opozita kishte bllokuar foltoren, Ruçi ka hedhur në votim pikat e rendit të ditës me shpejtësi.Sot seanca u ndërpre tre here, pasi Basha ka kërkonte fjalën dhe kur mbaronte koha nuk largohej nga foltorja, por kërkonte kohë shtesë. Rama ka qenë i pranishëm në Kuvend, por nuk ka preferuar të flasë, vetëm ka parë se çfarë ka ndodhur gjatë punimeve.

Basha ka hedhur akuza të forta kundër qeverisë, ndërsa kreu i Grupit të PS, Balla i ka ftuar që të votojnë projekt rezolutën për diasporën. Pas kërkesës së Ballës, Ruçi ka mbyllur diskutimet dhe ka hedhur ne votim pikat e rendit të ditës të cilat kanë marrë miratimin vetëm me votat e maxhorancës.