Matteo Salvini merr vendimin drastik për emigrantët…

Pas kërcënimeve ndaj mafias ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini nuk ka të sosur me masat e tij. Ai ka vendosur të marrës një tjetër masë për të bllokuar fluksin e emigrantëve klandestinë që mbërrijnë çdo ditë nga Afrika në brigjet e Italisë.

Për këtë shkak ai ka vendosur të mbyllë portet dhe për anijet e misioneve ndërkombëtare pas mbylljes së porteve italiane për anijet e organizatave humanitare të impenjuar në operacionet e kërkim-shpëtimit të emigrantëve në Mesdhe.







Salvini e informoi samitin e ministrave të brendshëm të vendeve të Bashkimit Europian që do të zhvillohet ditën e enjte më 12 korrik në Innsbruck. Shteti Italian do të kërkojë mbylljen e porteve dhe për anijet e të gjitha misioneve ndërkombëtare që aktualisht operojnë në Mesdhe.

“Për fat të keq, qeveritë italiane të 5 viteve të fundit kanë firmosur marrëveshje me Bashkimin Europian që lejon që të gjitha anijet e misioneve ndërkombëtare të zbarkojnë emigrantët në Itali. Por me qeverinë e re kjo lloj muzike ka ndryshuar do vazhdoj të ndryshoj”, shprehet Salvini./mapo.al/