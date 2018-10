Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka reaguar nga rrjeti social për masakrën me 3 vitima në Mat.

“Te dashur miq, sot ne fshatin Shelli te rrethit te Matit ndodhi nje masaker e shemtuar. Tre punonjes te bashkise se Matit, Mentor Hoxha, Erzen Alia, Hamit Buçi u ekzektuaun ne krye te detyres nga nje kriminel mizor, Kujtim Hoxha, i cili u mori jeten me bresherite e automatikut qe derdhi mbi ta tek po hanin dreke. Perveç tyre ka mbetur i plagosur edhe punonjesi i Bashkise Astrit Hani”,- shkruan Berisha në një shënim në Facebook.







“Duke shprehur ngushellimet me te ndjera familjeve te te reneve ne krye te detyres Mentor Hoxha, Erzen Alia, Hamit Buçi dhe uruar sherim te shpejte te plagosurit Astrit Hani, denoj me forcen me te madhe kete krim te shemtuar dhe autorin e tij dhe uroj qe te perballet me te gjithe rreptesine e ligjit per masakren e tij. sb”,- shton ish-Kryeministri.