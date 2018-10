Këshilli i Bashkisë së Matit zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme mbrëmjen e së enjtes për ngjarjen e rëndë ku 3 punonjës të bashkisë u vranë në fshatin Shelli teksa punonin për hapjen e një rrugë. Këshilli iu akordoi tre punonjësve të vrarë titullin e lartë “Nderi i Bashkisë Mat”.

Po në këtë mbledhje është vendosur akordimin i një fondi prej 1 milion lekësh të rinj për shpenzimet mortore të tre familjeve. Gjatë ditës së sotme jane zhvilluar vizitat tek familjet e tre viktimave që ndodhen në fshatrat Shëlli, Burgajet dhe Zenisht, ndërsa më pas u bë përcjellja e viktimave për në banesën e fundit.







Ndërkohë pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja, Qazim Karrosi, ka dëgjuar një debat të shkurtër mes punonjësve të bashkisë dhe bashkëfshatarit të tij. Karrosi foli për gazetën Panorama.

Ky i fundit, siç ai shprehet, iu kërkonte atyre me ngulm të fliste me kreun e bashkisë së Burrelit, pasi, siç ai shprehet, mesa duket, kërkonte që t’i rregullonin rrugën që të çonte për tek shtëpia e tij. Por pas një debati të shkurtër mes tyre, Kujtim Koxha ka shkuar për të marrë armën automatike në banesë dhe më pas është kthyer duke shkaktuar edhe masakrën e rëndë.

Z. Karrosi, a e njihni autorin që shkaktoi këtë masakër në lokalin tuaj?

Po. Është Kujtim Koxha, banor këtu në fshatin tonë Shëlli. Shtëpinë e ka afro 500 metra poshtë lokalit tim.

E keni takuar sot (dje)?

E takova rreth orës 10:00 te lokali im. Ka pirë dy gota raki dhe pastaj doli. Ka qenë bashkë me Hamit Buçin, njërin nga viktimat, i cili është po ashtu banor i fshatit tonë.

Si nisi konflikti mes tij dhe punonjësve të bashkisë? Ju e dëgjuat debatin mes tyre?

Afro një orë para ngjarjes, ai u takua me punonjësit e bashkisë, shoferë e fadromistë. Ata patën parkuar mjetet para lokalit tim. Unë isha afro 100 metra larg sepse po punoja diçka. Nuk e kam dëgjuar të plotë bisedën, por kur Kujtimi (autori) ngriti zërin, u thoshte atyre “Më jepni numrin e kryetarit të bashkisë, Nezir Rizvani, dua të bisedoj me të”. Nuk e dëgjova çfarë përgjigje mori nga punonjësit e bashkisë, por e pashë kur u largua i nervozuar dhe zbriti pyllit poshtë drejt shtëpisë së tij.

Çfarë ndodhi më tej?

Këta punonjësit e bashkisë u ulën në lokalin tim për të ngrënë drekën. Vëllai im, që është edhe kryetar fshati, Fatosi, u ka shërbyer me çfarë kishim në lokal. Por disa nga punonjësit kishin marrë ushqimet me vete dhe u ulën sa për të mos ngrënë në këmbë. Askush nuk mendonte se Kujtimi do të kthehej përsëri në lokal.

Si ndodhi ngjarja, e patë ju kur bashkëfshatari juaj u kthye i armatosur?

Ua thashë dhe më lart. Unë po punoja pak metra larg lokalit. Ishte vëllai im në shërbim të punonjësve të bashkisë. E kam parë nga afro 100 metra larg momentin kur Kujtim Koxha i është afruar lokalit dhe kishte armën në dorë. Nga mbrapa tij vraponte e shoqja në tentativë për ta ndaluar. Mesa duket, ajo kishte kuptuar se diçka e keqe do të ndodhte kur ka parë të shoqin që kishte mbërritur në shtëpi i nervozuar dhe ka dalë menjëherë pasi ka marrë armën. Por ajo nuk arriti dot ta ndalonte dhe ai ka qëlluar me breshëri në drejtim të personave që ndodheshin brenda në një distancë të afërt. Dëgjova britma. Ndërkohë, kam parë vëllain që arriti t’i afrohej dhe i ka ulur automatikun. U përleshën derisa ia ka rrëmbyer armën.

Kush i transportoi të plagosurit?

Vrapova drejt vendit. Brenda pak sekondave dyshemeja e lokalit u pushtua nga gjaku. Të plagosurit kishin rënë pa ndjenja. Me ndihmën e disa banorëve të fshatit futëm në makina personat, që, në fakt, ne për tre prej tyre i menduam të vdekur që aty, pasi nuk kishin asnjë shenjë jete. I nisëm drejt Burrelit. Situata ishte shumë e rëndë. Kurrë nuk kam parë një masakër të tillë. Më pas na thanë se kishte vdekur vetëm Mentor Hoxha dhe dy të tjerët, Erzeni dhe Hamiti, ishin në gjendje të rëndë. Fatkeqësisht, as ata nuk ia dolën.

Përse ndodhi kjo ngjarje, jeni në dijeni të ndonjë konflikti mes tyre?

Nuk jam në gjendje ta sqaroj plotësisht, por Kujtimi, me sa duket, ka kërkuar që bashkia të ndërhyjë edhe në rrugën e lagjes së tij. Sipas meje, nuk kanë faj punonjësit për investimet që kryhen, ata thjesht zbatojnë urdhrat e eprorëve.