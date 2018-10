Zbardhet një pjesë e dëshmisë së Redi Popeskut, pronarit të lokalit ku ndodhi vrasja në zonën e “ish-Bllokut” të enjten në Tiranë.

Ai është dëshmitari okular dhe i vetmi që ka folur deri më tani me detaje, lidhur me debatin e ndodhur mes grupit të Ervis Martinajt dhe Ervin Matës, ky i fundit në kërkim bashkë me dy miqtë e tij, komandon Meviol Bilo dhe Fabio Alushin.







Popesku ka shpjeguar përpara oficerëve të policisë, se ishte Ervin Mata që i kërkoi që në lokalin e tij të vinte Ervis Martinaj, për t’u sqaruar për një konflikt që kishin mes tyre.

“Mesa kuptova ka qenë një konflikt ordiner për t’u sqaruar në lidhje me ngacmimin e së dashurës së Ervin Matës, Elvana Gjata. Gjithashtu dua të sqaroj momentin që para se të vinte Ervis Martinaj, mua më tha Ervin Mata, nëse e kisha problem që ai të vinte tek lokali im. I thashë se nuk kishte problem, pasi Martinajn e kisha të njohur. Dua të sqaroj se të dy këta persona, si Ervin Mata dhe Ervis Martinaj u takuan normalisht dhe nuk dhanë asnjë shenjë për konflikt. Pra u takuan miqësisht dhe nuk kishin tendencë që të tregonte se situata do agravonte siç ndodhi”,- ka thënë Popesku në dëshminë e tij.

Ai shpjegoi më tej se debati fillimisht nisi mes njërit prej djemve që shoqëronte Martinajn, i identifikuar më vonë si Fabian Gaxha dhe komandos Meviol Bilo, që ishte në shoqërinë e Matës.

Sipas Popeskut, pas debateve verbale, ata u konfliktuan edhe fizikisht, dhe ishte pikërisht personi që shoqëronte Martinajn, që nxori armën dhe qëlloi i pari.

I pyetur nëse kishte dijeni se më çfarë makine udhëtonte Ervis Martinaj, biznesmeni Popesku thotë se mesa ai mban mend, Martinaj mbërriti në lokalin e tij me një makinë tip “BMW” të zezë.

Krimi i rëndë që tronditi kryeqytetin, ka ndodhur në zonën ‘VIP’ të Lokalit, e cila rezulton të jetë e pambuluar me kamera dhe vetëm përmes dëshmive mund të hidhet dritë për atë sesi rrodhën ngjarjet.

Në lokal nuk ka pasur as kamerier, pasi pjesëtarëve të dy grupeve u është shërbyer nga vetë Popesku. Pavarësisht faktit, se për momentin duket si një ngjarje e nisur për motive banale, prokuroria nuk përjashton edhe pistat e tjera, që mes grupeve mund të ketë pasur konflikte të mëparshme, e kanë shfrytëzuar momentin për të larë hesapet mes tyre.

Kamerat e sigurisë, të instaluara në ambientet e jashtme të biznesit, pritet ta ndihmojnë prokurorinë për të zbardhur të plotë mekanizmin. Ndërsa, për të hedhur dritë mbi motivet, institucioni i akuzës, ka në duar tre telefonat e sekuestruar nga të cilët mund të grumbulloje prova, mbi bazën e të cilave mund të drejtohet hetimi në ndonjë pistë tjetër.

Nisur kjo nga fakti, se si vetë Ervis Martinaj dhe dy personat që e shoqëronin, Fabian Gaxha që mbeti i vrarë dhe Eljon Hato, i plagosur në spital, rezultojnë me precedentë të mëparshëm penale.