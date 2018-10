Marviol Bilo, komandoja që dyshohet se ka qëlluar për vdekje Fabiol Gaxhan dhe ka plagosur rëndë Elion Haton dhe Ervis Martinaj, ka shumë gjasa që të vetëdorëzohet në policinë e Tiranës.

“Shqiptarja.com” mëson se nga Bilo nga arratia ka kontraktuar një avokat dhe është pikërisht ky person që po negocion me prokurorinë, për të realizuar vetëdorëzimin e komandos, që shkaktoi masakrën në zonën e bllokut në Tiranë.







Në disa memo, të dërguara në prokurori nga avokati i Bilos, pretendohet se Marviol Bilo ditën e ngjarjes nuk ka pasur asnjë armë me vete, por pistoletën pretendohet se ja ka marrë Redi Popeskut, i cili e dispononte me leje nga organet e Policisë.

Por ku ndodhet pistoleta?

“Nga ana tjetër, mësohet se komandoja Marviol Bilo, i shpallur në kërkim, me ndihmën e avokatëve mbrojtës, ka treguar se në sherr e sipër ka arritur të kapë pistoletën e Redi Popeskut, që gjendej në duart e Eljon Hatos (i plagosur) dhe ka qëlluar në drejtim te tyre, pasi Fabiol Gaxhes i ishte bllokuar pistoleta pas të shtënës së parë! Pasi ka qëlluar duke lënë të vrarë Gaxhën, plagosur Haton e Martinajn dhe ish-policin që nuk po e gjen policia, është larguar po me pistoleten e Popeskut nga lokali, të cilën me pas pretendon se e ka hedhur në parkun e Piramidës!” shkruan gazetari Flamur Vezaj.