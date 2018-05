Marina Vjollca shtatzënë? Moderatorja bukuroshe reagon për herë të parë

Menjëherë pas martesës së VIP-ave shqiptarë, si Besi dhe Xhensilës, Orindës dhe Turit, Marinës dhe Getoarit, është përfolur për një shtatzëni.

Xhensila dhe Besi pas një muaji do të bëhen prindër për herë të parë, ndërsa Orinda me Turin, dhe Marina me Getoarin nuk kanë konfirmuar ende asgjë. Për të dyja çiftet është përfolur se do të bëhen prindër, por ata i kanë mohuar këto lajme.







Marina Vjollca pas shumë aludimeve se ajo mund të jetë shtatzënë, ka reaguar duke treguar të vërtetën mbi lajmet e shtatzënisë. Bukuroshja e ekranit ka publikuar një foto ku i duket barku i sheshtë dhe shkruan “Qetësohuni”, çfarë do të thotë se ajo nuk është shtatzënë.