Emri tij i artit është Dafi Derti, por emri i tij real është Defrim Derti. Ai njohu kulmin e suksesit së tij me këngën ‘Të ka lali shpirt’ në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Silva Gunbardhin dhe Mandin, një këngë e realizuar 5 vite më pare, e cila u bë e njohur jashtë Shqipërisë, duke u shndërruar në kolonë zanore jo vetëm për shqiptarët. Ai është i martuar me këngëtaren e suksesshme Silva Gunbardhi dhe kanë një djalë 3 vjeç të quajtur Dalvi. Në intervistën e tij të fundit ai shprehu mendimin e tij mbi gjendjen aktuale të muzikës shqiptare, projektet e reja, marrëdhënien me djalin trevjeçar etj.

Si u përfshi Dafi në tregun muzikor për të gjithë ata që nuk e dinë?







Kam punuar shumë fort pavarësisht se mund të duket klishe kjo, për të arritur deri këtu. Në një farë mënyre kisha disa norma për të ndjekur që i vogël, që duhet t’i realizoja dhe ia arrita, ia dola mbanë.

A mendoni që muzika është një rrugë e lodhshme së bashku me udhëtimet e vazhdueshme, koncertet në orët e vona dhe në një moment mund të dëshironi ta lini përgjysmë si profesion?

Të merresh me muzikë padyshim është shumë e lodhshme, duke pasur parasysh shumë net pa gjumë dhe larg familjes. Shumë njerëz mund ta mendojnë apo konsiderojnë diçka të thjeshtë, sepse po merremi thjesht me muzikë edhe nuk është diçka e pamundur që s’kërkon lodhje fizike, por në fakt nuk ndodh kështu. Fshihet një punë e pafundme pas çdo projekti muzikor, pas çdo koncerti dhe mbi të gjitha duhet pasur parasysh që në shumë situata të rëndësishme ndodhemi larg sofrës së shtëpisë. Pra ne si artistë sakrifikojmë shumë për të qenë pjesë e estradës, por pavarësisht kësaj e rëndësishme është që çfarëdo profesioni të ushtrosh ta bësh me pasion. Dhe unë po i heq mënjanë të gjithë këto aspekte dhe do të shtoj që muzikën e kam pasion dhe çdo gjë ja vlen.

Çfarë mendimi keni për muzikën shqiptare, po çalon diku arti në Shqipëri me prurjet e reja apo muzika po shkon drejt një niveli më të konsoliduar?

Unë kam qenë gjithnjë i mendimit që sa më shumë risi në muzikë aq më mirë. Nuk jam paragjykues i asnjë lloj rryme, sepse sido që të jetë nëse brenda saj ka nota muzikore, pavarësisht nëse më pëlqen mua apo jo është muzikë, është art dhe për mua definitivisht do mbetet e bukur.

Kënga me Mandin dhe Silva Gunbardhin e realizuar 5 vite më parë me titull ‘Të ka lali shpirt’ rezultoi një sukses absolut duke dalë dhe jashtë kufijve e sot numëron plot 419 milion klikime. Për të gjithë skeptikët, që befasohen dhe mund t’ju duket e pabesueshme kjo shifër duke aluduar për blerje klikimesh, çfarë do ju thonit? Do të kemi në një të ardhme jo të largët një tjetër super hit si ai i pesë viteve më parë?

Një hit si ‘Të ka lali shpirt’ do ta dëshironte kushdo normalisht. Megjithatë një këngë si kjo e fundit që të ketë suksesin e saj me shumë punë mund të realizohet sërish pse jo. Për sa i përket klikimeve atë e kanë treguar faktet. Kënga është dëgjuar në të gjithë botën dhe këtë e kanë vërtetuar videot e shumta të dërguara nga shtete të ndryshme, që janë padyshim evidente për këdo dhe ju mund t’i shikoni në çfarëdo lloj momenti.

Sot është bërë trend përdorimi i dialektit geg dhe atij kosovar nëpër tekste të këngëve të ndryshme. Si mendoni pse po shkojmë drejt kësaj rryme, duke anashkaluar shqipen e pastër letrare? Po në këngët tuaja a aplikohet kjo frymë?

Në fakt tekstet bëhen në bazë të vijave melodike që krijohen në studio dhe normalisht përdorimi i dialektit kosovar është më i përdorur pasi shumë prej nesh e kanë më mbarë për të krijuar dhe rimën muzikore. Siç dihet unë jam nga Dibra dhe në këngët e mija këtë gjë nuk mund ta shmang, pra përdorimin e dialektit, sepse ekziston një ngjashmëri shumë e madhe midis leksikut verior dhe atij kosovar.

Kthimi i ‘disseve’ po preferohet më së shumti duke u bërë trend që frymëzon edhe artistët më të rinj të estradës. Janë kryesisht reperet femra dhe ato meshkuj që kanë indoktrinuar këtë frymë edhe tek fansat e tyre gjithashtu, pse jo edhe me tekste banale me fjalor ofendues për palët respektive. A e konsideroni të gabuar dhe jo të përshtatshme përfshirjen e problemeve personale me kolegë të estradës, në tekste që shkojnë deri në sherre sociale dhe pse jo konfrontime dhe përballje direkte?

Unë nuk kam qenë kurrë fans i ‘disseve’, sepse si çdo njeri në këtë botë nuk do ta përballoja dot faktin që dikush të përdorte emrin e familjes time dhe të dëgjoja ofeza për ta. Unë kam preferuar të hesht në këtë pjesë, pavarësisht se shumica e kanë menduar si rrugën më të thjeshtë drejt famës. Unë kam preferuar të punoj fort për projektet e mia muzikore, sesa t’i dedikoj dikujt ‘diss’, apo të bëj ‘sehir’ kur më ‘thurin’ mua ‘disse’.

A po punoni me ndonjë projekt të ri momentalisht dhe dëshironi ta ndani me fansat tuaj, duke qenë se klipi i fundit ishte tre muaj më parë së bashku me bashkëshorten tuaj? Do kemi sërish bashkëpunime me Silva Gunbardhin apo kësaj here do të vijoni me ndonjë projekt solo?

U bë një kohë e gjatë që jam përkushtuar në disa projekte të reja që do jenë edhe duete. Megjithatë së fundmi mendoj të vij në projekte solo.

Ju keni edhe një djalë 3-vjeçar. A është Dafi një baba i përkushtuar? A ju pengon muzika dhe aktivitetet e ndryshme për të pasur hapësirën dhe kohën e nevojshme për t’i qëndruar pranë?

Çdokush prej nesh e di fare mirë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e të qëndruarit afër familjes. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se ajo. Prandaj mjafton të ekzistojë dëshira, konsensusi dhe harmonia në familje dhe çdonjëri i gjendet pranë asaj pavarësisht ngarkesës në punë. Unë mundohem të jem sa më shumë prezent në familjen time pavarësisht angazhimeve të shumta që kam.

Cila do ishte arsyeja madhore që do t’ju ndante nga muzika? E keni menduar ndonjëherë?

Nuk besoj që ekziston ndonjë arsye madhore që të më bëjë mua të shkëputem apo të stopojë së krijuari art, së bëri muzikë. Megjithatë e vetmja gjë që mund të më ndante nga fusha e muzikës është përkushtimi ndaj Dalvit, pra vetëm djali im.

Çfarë këshillash do të donit të ndanit me fansat tuaj dhe ata që janë të apasionuar pas muzikës, por që stepen nga prurjet e reja dhe konkurrenca?

Asnjëherë mos reshtni së punuari dhe mos u dorëzoni kurrë. Me punë arrihet gjithçka. Mendojeni mirë sepse mund të jeni ju nesër artistët e rinj të skenës muzikore, mund të shndërroheni ju nesër vetë konkurrenti i artistëve të vjetër të estradës.