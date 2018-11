Bursa dhe Tregu i letrave me vlerë në Shqipëri/ Profesori i Universitetit Europian të Tiranës Elvin Meka vjen në një analizë mbi tregun e aksioneve në Shqipëri

Bisedoi: Gëzim Cako







“Bursa dhe Tregu i letrave me vlerë në Shqipëri” titullohet libri i profesorit të Universitetit Europian të Tiranës dhe njohësit të mirë të ekonomisë Elvin Meka, botuar nga UET-Press. Një përmbledhje analizash e diskutimesh referuar viteve 1988-2015 që synojnë të sjellin një atmosferë të situatës së kapitaleve në vend.

“Përgatitja e këtij libri ka marrë shtysë nga privatizimi i 76% të ish shoqërisë publike AMC në vitin 1998, duke anashkaluar Bursën e Tiranës dhe ofertën publike. Libri përpiqet që, për herë të parë në Shqipëri të hidhet dritë mbi procesin e kryerjes së ofertës publike fillestare të aksioneve, procedurë kjo që ndiqet nga shoqëritë aksionare që kërkojnë aksionet e tyre të listohen dhe të tregtohen në një bursë të organizuar letrash me vlerë. Në material përshkruhen metodat kryesore të kryerjes së ofertës publike të aksioneve (marrëveshja garantuese dhe e përpjekjeve më të mira), si dhe përparësitë që ajo sjell për shoqërinë emetuese të aksioneve. Qëllimi i librit është të paraqesë publikisht dallimin krejt të parëndësishëm që ekzistonte midis procedurës së ndjekur nga Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit në atë kohë për privatizimin e AMC-së dhe hapave proceduralë që ndiqen në rastin e privatizimit nëpërmjet ofertës publike dhe kuotimit të aksioneve në bursë, dhe konkluduar tërthorazi që angazhimi i Bursës së Tiranës në procesin e privatizimit dhe zhvillim i saj si treg aksionesh mbetej dhe mbetet thelbësisht në varësi të vullnetit të shprehur politik. Gjithashtu, në libër paraqitet për herë të parë një plan (skedul) përgjegjësish dhe hapash që duhen ndjekur, në rast të konsiderimit të privatizimit pjesor ose tërësor të aksioneve të shoqërive aksionare në pronësi publike (shtetërore), nëpërmjet ofertës publike dhe kuotimit të mëtejshëm të aksioneve në Bursën e Tiranës”, shkruan prof. Meka në hyrje të studimit. Më poshtë ai vjen në një intervistë për Mapo Research.

Cilat janë arsyet që borxhi konsiderohet si thikë me dy presa në ekonominë kombëtare?

Në parantezë duhet theksuar se, ka patur dhe ka një debat të nxehtë nëse ekziston ndonjë nivel shkencor lidhur me borxhin, qoftë ky publik apo privat? Përgjigja është JO, sepse nivelet e tjera janë nivele optimale të vlerësuara! Aktualisht, përveç rastit të fushës së financës së ndërmarrjes nuk ekziston ndonjë nivel “shkencor” lidhur me eficiencën apo rrezikshmërinë e madhësisë së borxhit. Vlen të theksohet se, ekzistojnë vetëm kritere dhe udhëzime të paracaktuara rreth madhësisë së borxhit publik, të cilat si rregull, janë shkelur me ndërgjegje nga po vetë ata që i kanë vendosur.

Fakti pse borxhi në Shqipëri është një thikë me dy presa, qëndron në atë që, nëse e vlerëson nga pikëpamja absolute, barra e borxhit publik dhe privat nuk është në nivele alarmante; faktikisht borxhi publik ndodhet përpara “dritës së verdhë”, ndërsa borxhi privat vlerësohet i ulët, nëse e krahasojmë me madhësinë e tij në vendet e rajonit, pasi me atë të vendeve të zhvilluara as që ka të krahasuar (është shumë i ulët). Problematika shqetësuese për borxhin, në Shqipëri ka të bëjë me faktin se, shifrat e madhësisë nominale dhe bruto të borxhit, si atij publik dhe privat janë disi çorientuese dhe problemi i vërtetë nuk është në vetvete madhësia e borxhit (sa borxh kemi marrë), por: Sa është fuqia ripaguese dhe sa të qëndrueshme janë rrjedhat e ardhshme të parasë (cash flow).

Në kushtet kur vendi po ecën në një shteg të rritjes pozitive ekonomike, por jo të fortë, pritshmëritë ekonomike nga ana e ekonomive familjare dhe bizneseve duken jo fort optimiste. Për më tepër, fuqia dhe baza ripaguese e borxhit, kryesisht atij privat, duket se është dobësuar, që nga viti 2009, duke mos ulur thelbësisht huat me probleme në banka (ulja e tyre ka ardhur në pjesën dërrmuese nga ristrukturimet dhe fshirjet e tyre nga bilanci, sesa nga përmirësimi i bilanceve të vetë sipërmarrjes) dhe financimi nga këto të fundit (bankat) bëhet i vështirë. Ky ngërç huadhëniesh shndërrohet në ngërç likuiditeti dhe pagesash, që ushqen edhe më shumë e në vijim huat me probleme. Përfundimisht, problemi nuk është më borxhi fillestar, por ai i akumuluar e i pashlyer, që përkthehet në një rrezik të shtuar sistemik.

Nga ana tjetër, vërtet borxhi publik po mbahet nën kontroll lidhur me rritjen e tij në raport me PBB-në, madje po punohet për uljen e tij, por horizonti i shlyerjes së detyrimeve ndaj PPP-ve në vijim do të rrisë madhësinë absolute të shërbimit të borxhit, duke e kthyer këtë pjesë të borxhit sovran në një borxh thellësisht me terma tregtarë, ku borxhit i shlyhet dhe principali (ku si rregull, borxhi qeveritar vetëm shtohet dhe akumulohet, por nuk shlyhet).

Mendoni se ka ardhur koha për një treg aksionesh në Shqipëri?

Tregut të aksioneve në Shqipëri i janë tejkaluar fazat dhe epokat disa herë, e kjo përbën një fatkeqësi, në rrugën e mundimshme të zhvillimit ekonomik dhe institucional të vendit. Fakt është që tregut të kapitaleve në Shqipëri nuk i është dhënë asnjëherë shansi dhe mbështetja e duhur, për t’u zhvilluar dhe për t’i shërbyer në kthim ekonomisë kombëtare. Historikisht mbështetja për të ka qenë deklarative, e mangët dhe asnjëherë me vullnet të shprehur praktik nga politika; tregu i kapitaleve nuk është konsideruar asnjëherë si një levë që mund të ndihmojë jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por dhe në konsolidimin e institucioneve të tregut financiar, impostimin e disiplinës së fortë fiskale, minimizimin e korrupsionit, rritjen e mirëqenies dhe tërheqjes së investimeve të huaja, shumë më tepër sesa këto që ka tërhequr Shqipëria në vite.

Kjo kohë e humbur thjesht ka rritur në ekstrem të gjitha llojet e kostove që duhet të përballojnë të gjithë grupet e interesit, për të zhvilluar dhe konsoliduar një treg të mirëfilltë dhe funksional aksionesh. Gjithashtu, kjo ka rritur kostot institucionale, si dhe ka djegur disa shanse historike, për zhvillimin e vetë tregut dhe të peshës së tij në zhvillimin ekonomik, balancimin e sistemit financiar, evitimin e kostove që shkaktojnë krizat ekonomike dhe financiare, edukimin e shëndoshë financiar të publikut shqiptar etj.

Nga ana tjetër, tashmë jemi në një moment të përshtatshëm për zhvillimin e tregut të kapitaleve, kur në treg kemi funksionale një bursë të themeluar me kapital tërësisht privat (ALSE – Bursa Shqiptare e Titujve) dhe në një kohë kur sipërmarrja private shqiptare është shumë më tepër e konsoliduar dhe e fuqizuar mjaftueshëm, për të hedhur hapin cilësor të përdorimit të instrumenteve të tregut të kapitaleve, si kudo tjetër në botë.

Cili është thelbi i këtij studimi?

Në këtë libër përmblidhen një sërë studimesh, analiza e opinione personale, por në nivel profesional, që lidhen me evidentimin e pjesës dërrmuese të problematikave në vite që kanë shoqëruar zhvillimin e tregut të letrave me vlerë në Shqipëri, vetë letrat me vlerë dhe institucionet respektive të tij. Nëpër studimet, artikujt dhe shkrimet e ndryshme është theksuar me forcë dhe paralajmëruar, që 10-15 vite më parë, për:

nevojën e mbështetjes për zhvillimin e hershëm të tregut të kapitaleve,

lidhjen e tij me procesin e privatizimeve strategjike,

kanalizimin e tregjeve të bonove të thesarit përkohësisht drejt Bursës së Tiranës,

zhvillimin e tregjeve të obligacioneve publike (qeveritare dhe bashkiake) dhe private,

zhvillimin e infrastrukturës së pagesave që lidhen me këto instrumente,

lidhjen e bujqësisë dhe sektorit të ndërtimit me tregun e kapitaleve,

zhvillimin e skemave afatgjata të kursimit dhe investimit (fondet e pensioneve, investimeve etj).

ngritjen e shqetësimeve lidhur me përqendrimin e rreziqeve vetëm brenda sektorit bankar, duke e ekspozuar atë të vetëm ndaj kredive me probleme (siç edhe ndodhi pas vitit 2009) dhe rritjen e shkallës së kronizmit në ekonomi dhe sistemin financiar nga moszhvillimi i konkurrencës ndërsektoriale, që do rritej prej zhvillimit të bursës,

rrezikun e transferimit të kapitaleve nga mosfunksinimi i skemave afatgjata të kursimeve, mungesës së bursës dhe alternativave të investimit, përtej depozitave dhe instrumenteve qeveritare etj.

Cilat janë vështirësitë për mirëfunksionimin e bursës si treg kapitalesh dhe letrash me vlerë në Shqipëri?

Vështirësitë janë të shumëllojshme, pasi tregut të kapitaleve në Shqipëri i duhet të nisë thuajse çdo gjë nga e para dhe me një seri shansesh të djegura historike, çka do i garantonin atij një zhvillim më të shpejt dhe pranim më të shpejtë e më të gjerë nga të gjithë grupet e interesit.

Bursa duhet ende të përballet me një nivel jo të ulët informaliteti dhe disiplinë ende jo të konsoliduar fiskale. Tashmë asaj i duhet të operojë në një mjedis ekonomik që ka dalë nga kriza më e madhe ekonomike dhe financiare globale që ka njohur ndonjëherë bota, duke rritur shkallën e vështirësisë së operimit të saj, për shkak të kompleksitetit të funksionimit të ekonomisë.

Nga ana tjetër, ajo duhet të përballet me një nivel tejet modest të kulturës dhe edukimit financiar, jo vetëm të popullatës së gjerë, por dhe të vetë institucioneve publike dhe sipërmarrjes private, çka vështirëson thelbësisht funksionimin dhe të kuptuarin e saj nga palët e treta.

Gjithashtu, ajo duhet të zgjidhë shumë aspekte që lidhen me infrastrukturën operacionale të sistemit të pagesave, për letrat me vlerë private në Shqipëri, e cila është thuajse joekzistente në Shqipëri (mungesa e depozitarit qendror për obligacionet dhe aksionet e shoqërive private, mungesa e një sistemi të plotë pagesash – clearing & settlement – për këto instrumente etj. Me pak fjalë, bursa në Shqipëri duhet që shumë sfida t’i përballojë thuajse e vetme, brenda një realiteti ekonomik dhe institucional që nuk e ka njohur asnjëherë funksionimin e saj, e që për më tepër, nuk është përkrahur dhe mbështetur (ose këto kanë qenë tejet minimale), as nga politika shqiptare e as nga institucionet ndërkombëtare.